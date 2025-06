Paris Sportifs ‍: PSG contre l'Atlético, l'offre qui ne peut pas vous faire perdre

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

A peine deux semaines après sa victoire en Ligue des Champions, le PSG est reparti pour une nouvelle épreuve majeure.

C’est l’heure de la Coupe du monde des clubs et ce dimanche soir, le PSG affrontera l’Atlético de Madrid à Los Angeles, pour une entrée en matière de gala dans cette nouvelle épreuve. Les joueurs parisiens sont toujours sur leur lancée de leur victoire contre l’Inter Milan (5-0) et Luis Enrique a fait savoir en conférence de presse qu’il sentait ses joueurs très motivés par cette nouvelle épreuve en plein mois de juin. L’Atlético se prépare donc à souffrir, et cas de bonne entame du PSG ce soir, notre partenaire Winamax vous permet de faire une très belle opération si vous découvrez les paris sportifs par le biais de notre article.

Impossible de perdre avec l'offre de bienvenue

L’occasion pour vous de vous lancer dans le monde des paris sportifs avec une opération spéciale pour cette rencontre en compagnie de notre partenaire Winamax. Le site spécialisé propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant. Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier.

C’est le moment de parier sur une victoire du PSG qui est cotée à 1,92. Le risque est faible, mais même en cas de pari perdant, Winamax vous rembourse en cash jusqu'à 100 euros, ce qui est le maximum prévu par la loi. Résultat, avec 50 euros de misés, c’est 96 euros qui viendront dans votre poche à condition de s'inscrire sur Winamax par le biais des liens dans cet article comme ICI

Si vous souhaitez faire un autre pari, aucun problème car des centaines de paris sont disponibles sur le match PSG-Atlético de Madrid sur Winamax.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».