ICONSPORT_365289_0008

Paris Sportifs : Le PSG solide à Munich, c’est 275 euros sans risque

Paris Sportifs05 mai , 12:52
parredaction
0
Le PSG va jouer sa place en finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir à Munich. Un match nul qualifierait l’équipe de Luis Enrique.
C’est le dernier match couperet avant la finale. Impérial pendant toute cette phase à élimination directe, le PSG doit mettre le dernier coup de rein face à l’adversaire présenté comme l’autre grand favori de la compétition. Pour continuer son parcours, après sa victoire 5-4 au match aller dans une rencontre folle, le PSG n’a pas besoin de s’imposer. Un simple match nul, peu importe le score, suffira à son bonheur. Et au votre grâce à la découverte des paris sportifs par le biais de notre partenaire Winamax.

Le premier pari remboursé en cash !

En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Affiliation_350x200
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Sur cette rencontre à Munich, des centaines de paris sont possibles. C'est aussi le cas pour chaque match de football chez Winamax. Foot01 vous proposer de miser sur un simple match nul, qui serait synonyme de qualification, et rappellerait à quel point les deux équipes sont proches. Le match nul est coté à 5,50 ! Une belle aubaine, puisqu'avec 50 euros de misés, cela vous rapporterait 275 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.
affiliation 600x200
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
Articles Recommandés
Stassin ICONSPORT_364094_0052
Mercato

L’ASSE tremble, Stassin entre l’OL et Rennes !

ICONSPORT_365505_0074
PSG

Kvaratskhelia au Bayern Munich, le PSG est d'accord

ICONSPORT_282403_0025
Liga

Officiel : Edin Terzic nommé entraineur de Bilbao

ICONSPORT_364024_0403
OM

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Fil Info

05 mai , 12:40
L’ASSE tremble, Stassin entre l’OL et Rennes !
05 mai , 12:20
Kvaratskhelia au Bayern Munich, le PSG est d'accord
05 mai , 12:13
Officiel : Edin Terzic nommé entraineur de Bilbao
05 mai , 12:00
OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort
05 mai , 11:31
Le PSG part à 23 joueurs à Munich
05 mai , 11:30
Une sélection avec la France, il fait rêver Manchester United
05 mai , 11:00
OL : 100 millions, l’offre qui éloigne Endrick de Lyon
05 mai , 10:42
L1 : OL-Lens sur BeIN Sports pour la 34e journée
05 mai , 10:40
Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Derniers commentaires

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Facy ,ru fais énormément de peine J'espère qu'il paye bien foot01 Votre torchon na aucun sens.ca ne veut strictement rien dire

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances

OL : 100 millions, l’offre qui éloigne Endrick de Lyon

Pire choix pour toutes les parties sauf le Real, Jamais ENdrick ne parviendra s'imposer en PL

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Ça veut dire quoi les enfermer pendant une semaine ? Genre ils ont pas le droit de rentrer chez eux ? 😂

Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Il vaut mieux cesser de nous donner des chiffres , ils sont frelatés. CVC touche 121 M la LFP nous dit depuis des années que CVC touchera 13% des revenus de la LFP donc la LFP a touché: 121 *100/13 soit 930 M d'euros ???????????? Ou alors , on ne nous dit pas tout

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading