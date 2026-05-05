Paris Sportifs : Le PSG solide à Munich, c’est 275 euros sans risque

Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Il vaut mieux cesser de nous donner des chiffres , ils sont frelatés. CVC touche 121 M la LFP nous dit depuis des années que CVC touchera 13% des revenus de la LFP donc la LFP a touché: 121 *100/13 soit 930 M d'euros ???????????? Ou alors , on ne nous dit pas tout