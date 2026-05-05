Paris Sportifs : Le PSG solide à Munich, c’est 275 euros sans risque

Le PSG va jouer sa place en finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir à Munich. Un match nul qualifierait l’équipe de Luis Enrique.
C’est le dernier match couperet avant la finale. Impérial pendant toute cette phase à élimination directe, le PSG doit mettre le dernier coup de rein face à l’adversaire présenté comme l’autre grand favori de la compétition. Pour continuer son parcours, après sa victoire 5-4 au match aller dans une rencontre folle, le PSG n’a pas besoin de s’imposer. Un simple match nul, peu importe le score, suffira à son bonheur. Et au votre grâce à la découverte des paris sportifs par le biais de notre partenaire Winamax
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. Foot01 vous proposer de miser sur un simple match nul, qui serait synonyme de qualification, et rappellerait à quel point les deux équipes sont proches. Le match nul est coté à 5,50 ! Une belle aubaine, puisqu'avec 50 euros de misés, cela vous rapporterait 275 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax
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