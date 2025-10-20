ICONSPORT_273928_0438

Paris Sportifs : Le PSG intouchable en Europe, c'est le pari en béton

Le PSG, une valeur sûre de la Ligue des Champions dont vous profiter sans aucun risque ce mardi avec notre partenaire. 
Après la reprise de la Ligue 1 ce week-end, c’est la Ligue des Champions qui redémarre cette semaine. Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui revêt toujours son habit de lumière à l’heure de défier les plus grands clubs d’Europe. Après sa victoire facile contre Bergame et son succès épatant à Barcelone, le PSG se rend à Leverkusen. Deux adversaires qui n’ont pas pour habitude se rencontrer, la dernière confrontation remontant à 2013, époque à laquelle Paris avait fait carton plein avec deux succès pour passer en quarts de finale. 
Sur le terrain du Bayer, le PSG est le grand favori, et si vous êtes persuadé que la formation de Luis Enrique a les moyens de continuer son parcours parfait, c’est le moment de découvrir les paris sportifs avec un pari qui ne peu tout simplement pas être perdant. En effet, notre partenaire Winamax effectue une offre unique, qui garantit le remboursement du premier pari, remboursé en cash, s’il est perdant. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant. Cliquer ICI pour profiter de l'offre de Winamax et Foot01
Ensuite, il suffit de s'inscrire et de miser parmi les centaines de paris pour la Ligue des Champions, ou les autres Coupes d'Europe. La victoire du PSG est à 1,58 actuellement. Résultat, en cas de mise de 50 euros, le gain sera 79 euros. Et si le pari n'est pas gagnant, encore une fois, Winamax rembourse le montant en cash. De quoi fêter Halloween avec le plein de bonbons si le PSG remplit sa mission. 
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading