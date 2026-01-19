Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque

ICONSPORT_282550_0315

Le PSG reprend le chemin de la Ligue des Champions ce vendredi avec un match sur le terrain du Sporting Portugal.
Impressionnant face à Lille ce vendredi, le PSG a remis la marche avant et se prépare à accélérer pour la deuxième partie de saison. Cela commence directement ce mardi avec le match de Ligue des Champions à Lisbonne, face au Sporting. Le PSG n’a jamais perdu en déplacement cette saison, et a été même impressionnant avec des victoires à Barcelone et à Leverkusen. Un succès face au Sporting permettrait quasiment de valider une place dans le Top8 de la compétition, grand objectif de la formation de Luis Enrique.
L’occasion est belle de profiter du champion d’Europe pour débuter l’année 2026 avec une offre impossible à refuser. En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Sur cette rencontre du PSG à Lisbonne, une victoire parisienne est cotée à 1,72. Soit un gain possible de 86 euros pour un pari de 50 euros. Un pari qui vaut le coup d'être tenté avec une cote maitrisée, un bénéfice qui peut rapidement tomber dans la poche si le Paris SG répond aux attentes de cette rencontre. Le PSG est le grand favori de cette rencontre, mais ceux qui veulent tenter le match nul peuvent aussi miser sur un partage des points. La cote est à 4, et signifie un gain potentiel de 200 euros en cas de pari à 50 euros chez Winamax en suivant les liens de cet article.
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
Loading