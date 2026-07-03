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Paris Sportifs : La cote de France-Paraguay multipliée par 10 !

Paris Sportifs03 juil. , 17:20
parredaction
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La montée en puissance de l’équipe de France se poursuit avec le match de ce samedi soir contre le Paraguay. L’occasion de profiter d’une offre en or de notre partenaire.
La France n'est pas tombée dans le piège tendu par le bloc suédois et en est facilement venue à bout grâce à deux réalisations de Kylian Mbappé, et une de Bradley Barcola. Une victoire 3-0 convaincante, alors que le contenu a clairement époustouflé le monde entier. De son côté, le Paraguay a réussi l'exploit d'éliminer une Allemagne qui ne s'en sort définitivement pas en Coupe du monde depuis son sacre en 2014. C'est donc un nouveau match piège qui attend les Bleus, tandis que le coup d'envoi sera donné ce samedi 4 juillet à 23h00 au Lincoln Financial Field de Philadelphie.
La formation de Didier Deschamps sera la grande favorite de cette confrontation, étant donnée sa forme incroyable sur les quatre premiers matchs. Pour ce rendez-vous exceptionnel qui peut renvoyer l'équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde pour une quatrième fois consécutive, notre partenaire Winamax vous effectue une offre encore plus incroyable que d'habitude. En effet, la cote pour le match entre la France et le Paraguay est multipliée par 10. Oui, par 10. Le fonctionnement est expliqué ci-dessous.
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Voici les détails de l’offre mise en place par notre partenaire Winamax :
Il faut s'inscrire directement sur le site ou l'application Winamax via liens de cet article pour en bénéficier.
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Un premier dépôt de 10 € seulement te rendra éligible à l’offre, et ça tombe bien puisqu’il s’agit également du montant maximum que tu pourras miser sur le pari sélectionné dans le cadre de l’offre du moment. Tu peux évidemment choisir de déposer plus. Si ton pari est gagnant, tes gains seront multipliés par 10 !
Avec un dépôt de 10 € seulement et une mise maximum de 10 €, tu pourras repartir avec :
- tes gains en cash pour la cote initiale,
- des freebets plein les bras pour la partie “boostée”, sous réserve évidemment que le pari soit gagnant !
Si tu as déposé moins de 10 €, l’offre ne sera pas “activée”.
En revanche, il est tout à fait possible de déposer et miser plus de 10 €, mais la partie boostée sera plafonnée à = cote initiale x10 x 10 € - (mise x cote initiale)
Seul le match entre la France et le Paraguay est concerné par cette offre exceptionnelle. La cote par exemple pour le résultat "France ou Nul" est à 1,08, et elle est portée à 10,80 par Winamax dans cette offre exceptionnelle.
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Cette offre est réservée aux nouveaux clients uniquement et, pour en bénéficier, un premier dépôt de 10 € suffit. L’inscription devra se faire exclusivement via un clic sur les liens de cet article. Seul le pari mis en avant via l’offre “BOOST x10” du moment sera éligible au multiplicateur. L’intitulé du pari sera valable hors prolongations et tirs au but éventuels. Les paris combinés, MyMatch ou paris spéciaux ne fonctionnent pas avec cette promotion. Tu dois avoir un compte validé pour retirer tes gains ou ton remboursement cash
On a prévu des infos un peu partout dans l’App pour que tu ne sois pas perdu.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
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