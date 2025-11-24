ICONSPORT_277701_0201

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

Paris Sportifs24 nov. , 15:20
parredaction
0
L’OM n’a plus le choix ce mardi soir en Ligue des Champions. Après quelques revers cruels contre le Real Madrid et le Sporting Portugal notamment, seul un résultat positif contre Newcastle peut remettre les troupes de Roberto De Zerbi dans le bon sens. Les Olympiens l’ont prouvé ce week-end, ils sont en grande forme et ont réussi à s’imposer 5-1 à Nice, chez un adversaire qui ne leur réussit pas bien habituellement. 
Malgré les absences, l’OM va devoir compter sur le soutien d’un Vélodrome en feu pour faire tomber les Anglais de Newcastle, et aller chercher une place au chaud au moins parmi les qualifiés pour le prochain tour en barrages. Pour cela,  Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Affiliation_350x200
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
affiliation 600x200
Ainsi, sur Winamax, une victoire de l’OM est cotée à 2,75. Donc, pour un pari à 50 euros, ce sont 137,50 euros qui peuvent tomber dans votre poche en cas de succès marseillais. Et dans le cas contraire, Winamax vous rembourse. De quoi tenter sa chance avant les fêtes de fin d’année, sur ce match ou sur les centaines de paris proposés pour la Ligue des Champions ou les rencontres de football. 
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
0
Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

