Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

L’OM n’a plus le choix ce mardi soir en Ligue des Champions. Après quelques revers cruels contre le Real Madrid et le Sporting Portugal notamment, seul un résultat positif contre Newcastle peut remettre les troupes de Roberto De Zerbi dans le bon sens. Les Olympiens l’ont prouvé ce week-end, ils sont en grande forme et ont réussi à s’imposer 5-1 à Nice, chez un adversaire qui ne leur réussit pas bien habituellement.

Malgré les absences, l’OM va devoir compter sur le soutien d’un Vélodrome en feu pour faire tomber les Anglais de Newcastle, et aller chercher une place au chaud au moins parmi les qualifiés pour le prochain tour en barrages. Pour cela, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.

Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés . C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax . Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.

Ainsi, sur Winamax , une victoire de l’OM est cotée à 2,75. Donc, pour un pari à 50 euros, ce sont 137,50 euros qui peuvent tomber dans votre poche en cas de succès marseillais. Et dans le cas contraire, Winamax vous rembourse. De quoi tenter sa chance avant les fêtes de fin d’année, sur ce match ou sur les centaines de paris proposés pour la Ligue des Champions ou les rencontres de football.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».