Xabi Alonso voulait devancer l’OL pour Morton

Performant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton doit susciter des regrets au Bayer Leverkusen. A l’été 2024, un certain Xabi Alonso avait tenté de l’attirer en Allemagne, sans succès.

L’Olympique Lyonnais a eu du flair. Contraint de recruter malin à cause de ses problèmes financiers, le club rhodanien a été bien inspiré au moment de miser sur Tyler Morton. Le milieu de terrain fait incontestablement partie des bonnes pioches du mercato estival. Du côté du Real Madrid, sa réussite n’étonne sûrement pas Xabi Alonso. Celui qui entraînait auparavant le Bayer Leverkusen avait tenté d’attirer l’Anglais à l’été 2024.

« C'est une histoire amusante. J'étais sur un parcours de golf avec mes anciens coéquipiers, a raconté Tyler Morton à SPORTbible. J'ai reçu un SMS de mon agent qui me disait : "Xabi Alonso va bientôt t'appeler." J'avais entendu parler de ce possible transfert, mais je n'en avais pas trop parlé, car on m'avait dit que je ne quitterais pas Liverpool. Je venais de faire un beau drive et j'étais prêt pour mon premier par de la journée. J'ai dû abandonner, mais ça valait vraiment le coup ! »

« Xabi Alonso m'a dit à quel point il m'appréciait en tant que joueur. Ils voulaient me recruter, a poursuivi le Lyonnais fan de l'Espagnol, avant d’expliquer pourquoi l’opération avait échoué. Ils étaient venus un peu tard mais j'en ai parlé au manager (Arne Slot) et Liverpool voulait que je reste. J'ai parlé à mon agent, on a poussé pour un départ mais c'était difficile. Liverpool m'a dit que je ne pouvais pas partir à ce moment, ce qui était assez juste, mais si tu veux partir et jouer, il faut pousser. »

Lire aussi OL : Tyler Morton a trouvé le Liverpool français

« J'ai parlé au manager. Il était franc avec moi et il m'a dit qu'il me garderait. Rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il avait besoin de moi comme remplaçant. Certains joueurs doivent tenir ce rôle et c'est celui qu'il avait décidé pour moi. Pour être honnête, ce n'était pas idéal. Je voulait débuter des matchs. Si c'était à Liverpool, le club que j'aime, ça aurait été incroyable. Mais ça n'allait pas arriver », a confié Tyler Morton, uniquement utilisé à 5 reprises chez les Reds la saison dernière.