Tyler Morton

Xabi Alonso voulait devancer l’OL pour Morton

OL18 oct. , 15:30
parEric Bethsy
Performant pour ses débuts à l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton doit susciter des regrets au Bayer Leverkusen. A l’été 2024, un certain Xabi Alonso avait tenté de l’attirer en Allemagne, sans succès.
L’Olympique Lyonnais a eu du flair. Contraint de recruter malin à cause de ses problèmes financiers, le club rhodanien a été bien inspiré au moment de miser sur Tyler Morton. Le milieu de terrain fait incontestablement partie des bonnes pioches du mercato estival. Du côté du Real Madrid, sa réussite n’étonne sûrement pas Xabi Alonso. Celui qui entraînait auparavant le Bayer Leverkusen avait tenté d’attirer l’Anglais à l’été 2024.
« C'est une histoire amusante. J'étais sur un parcours de golf avec mes anciens coéquipiers, a raconté Tyler Morton à SPORTbible. J'ai reçu un SMS de mon agent qui me disait : "Xabi Alonso va bientôt t'appeler." J'avais entendu parler de ce possible transfert, mais je n'en avais pas trop parlé, car on m'avait dit que je ne quitterais pas Liverpool. Je venais de faire un beau drive et j'étais prêt pour mon premier par de la journée. J'ai dû abandonner, mais ça valait vraiment le coup ! »
« Xabi Alonso m'a dit à quel point il m'appréciait en tant que joueur. Ils voulaient me recruter, a poursuivi le Lyonnais fan de l'Espagnol, avant d’expliquer pourquoi l’opération avait échoué. Ils étaient venus un peu tard mais j'en ai parlé au manager (Arne Slot) et Liverpool voulait que je reste. J'ai parlé à mon agent, on a poussé pour un départ mais c'était difficile. Liverpool m'a dit que je ne pouvais pas partir à ce moment, ce qui était assez juste, mais si tu veux partir et jouer, il faut pousser. »

« J'ai parlé au manager. Il était franc avec moi et il m'a dit qu'il me garderait. Rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il avait besoin de moi comme remplaçant. Certains joueurs doivent tenir ce rôle et c'est celui qu'il avait décidé pour moi. Pour être honnête, ce n'était pas idéal. Je voulait débuter des matchs. Si c'était à Liverpool, le club que j'aime, ça aurait été incroyable. Mais ça n'allait pas arriver », a confié Tyler Morton, uniquement utilisé à 5 reprises chez les Reds la saison dernière.
Derniers commentaires

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Bon, j'espère que vous avez tous kiffé les premières journée parce que la on va voir notre vrai visage :) Cette défense est catastrophique.. Incroyable de se prendre un but comme ça encore une fois. Juste avant, même situation, pénalty refusé pour un HJ presque imaginaire, et la, rebelote on se prend un but sur une poussée niçoise sans trop forcer.. On est à la rue.

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

SORTEZ MOI KLUIVERT !! 😡😡

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

SORTEZ MOI

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Justice !!!! Bravo Diop !!!

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Oh l'embrouille du HJ .... Qui voit quoi avec leur ligne à la con ??? OLFP serait de retour??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

