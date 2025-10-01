Une manif contre John Textor, la fin est proche

Les supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre le propriétaire de leur club, John Textor. En cause, une gestion sportive douteuse et des choix peu appréciés par les fans.

Qu'elle semble loin l'époque où Botafogo brillait aux yeux du continent sud-américain. Il y a un peu moins d'un an, à la fin du mois de novembre 2024, le club carioca remportait la première Copa Libertadores de son histoire après un parcours remarquable. Mais depuis, la chute a été vertigineuse et l'est apparemment toujours, surtout pour les supporters. Déjà moyennement apprécié par les fidèles servants du club auriverde, même si le doublé Copa-Championnat a permis d'atténuer les tensions, John Textor fait depuis quelque temps l'objet de très nombreuses critiques. Les supporters pointent régulièrement du doigt sa gestion du club, dont une manifestation récente aux abords du stade de Botafogo le critiquant vivement.

Botafogo Serie A Serie A Matchs 23 V Victoire 11 M Match nul 6 D Défaite 6 Buts Marqués 34 Buts Encaissés 17 Matchs Récents Tout afficher Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . J. Savarino Quintero VEN • Âge 28 • Milieu Matchs 18 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 13 . A. Telles BRA • Âge 32 • Défenseur Matchs 20 Buts 3 Passes décisives 3 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

John Textor, paria de Botafogo

Ce sont des images qui ne lui feront certainement pas plaisir. Des supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre John Textor, et ont brandi des banderoles le qualifiant de « clown et escroc ». Une vindicte populaire qui se justifie par la colère grandissante des supporters envers l'homme d'affaires américain de 60 ans, lequel est pointé du doigt pour sa gestion sportive du club plus que douteuse. Depuis le double sacre la saison dernière, Botafogo n'y arrive quasiment plus.