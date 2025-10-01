ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513

Une manif contre John Textor, la fin est proche

OL01 oct. , 15:30
parQuentin Mallet
0
Les supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre le propriétaire de leur club, John Textor. En cause, une gestion sportive douteuse et des choix peu appréciés par les fans.
Qu'elle semble loin l'époque où Botafogo brillait aux yeux du continent sud-américain. Il y a un peu moins d'un an, à la fin du mois de novembre 2024, le club carioca remportait la première Copa Libertadores de son histoire après un parcours remarquable. Mais depuis, la chute a été vertigineuse et l'est apparemment toujours, surtout pour les supporters. Déjà moyennement apprécié par les fidèles servants du club auriverde, même si le doublé Copa-Championnat a permis d'atténuer les tensions, John Textor fait depuis quelque temps l'objet de très nombreuses critiques. Les supporters pointent régulièrement du doigt sa gestion du club, dont une manifestation récente aux abords du stade de Botafogo le critiquant vivement.
Botafogo

Botafogo

Serie A
Serie A
Serie A
Matchs23
V
Victoire11
M
Match nul6
D
Défaite6
Buts Marqués34
Buts Encaissés17

Matchs Récents

Tout afficher

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Savarino Quintero
10.

J. Savarino Quintero

VENVEN Âge 28 Milieu
Matchs18
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
A. Telles
13.

A. Telles

BRABRA Âge 32 Défenseur
Matchs20
Buts3
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

John Textor, paria de Botafogo

Ce sont des images qui ne lui feront certainement pas plaisir. Des supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre John Textor, et ont brandi des banderoles le qualifiant de « clown et escroc ». Une vindicte populaire qui se justifie par la colère grandissante des supporters envers l'homme d'affaires américain de 60 ans, lequel est pointé du doigt pour sa gestion sportive du club plus que douteuse. Depuis le double sacre la saison dernière, Botafogo n'y arrive quasiment plus.
L'écurie carioca s'est fait éliminer de la coupe nationale brésilienne par Vasco da Gama et s'était écroulé dès les huitièmes de finale de la Copa Libertadores face à la formation équatorienne de Quito. John Textor est d'ailleurs à l'origine des nombreux changements d'entraineur qui ont logiquement perturbé un effectif qui n'en avait pas forcément besoin. L'arrivée de Davide Ancelotti en juillet dernier n'a visiblement résolu aucun problème, même s'il garde la confiance de son supérieur. Déjà paria de l'OL, John Textor sait définitivement comment s'attirer les ennuis.
0
Articles Recommandés
ldc barca psg en octobre le calendrier complet de paris iconsport 267396 0748 398067
Ligue des Champions

TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_271946_0475
RCSA

Un record totalement fou pour Strasbourg

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire

ICONSPORT_272393_0006
Ligue des Champions

Riolo règle son compte au Real Madrid

Fil Info

15:40
TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
15:00
Un record totalement fou pour Strasbourg
14:30
ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire
14:00
Riolo règle son compte au Real Madrid
13:40
PSG : Un homme a évité un désastre au Paris SG
13:20
OM-Ajax : Canal+ change de chaîne et perd 1 million de téléspectateurs
13:00
L'OL seul leader, l'arbitrage a vraiment faussé la Ligue 1
12:40
L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose
12:20
PSG : Lucas Chevalier a fait une promesse

Derniers commentaires

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ton cerveau aussi est en crise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

honnêtement reds69 n'a rien a envier a reds13

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

on sait que ça te fait mal au cul

OL : Un plan anti-Fofana mis en place en Ligue 1

arrete d'inventer et pour le moment greenwood c'est un but ds le jeu et c'etait hier dc dose

L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose

Lyon ne fait pas le poids si on compare les 2 projets et les effectifs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading