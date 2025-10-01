Une manif contre John Textor, la fin est proche

Les supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre le propriétaire de leur club, John Textor. En cause, une gestion sportive douteuse et des choix peu appréciés par les fans.
Qu'elle semble loin l'époque où Botafogo brillait aux yeux du continent sud-américain. Il y a un peu moins d'un an, à la fin du mois de novembre 2024, le club carioca remportait la première Copa Libertadores de son histoire après un parcours remarquable. Mais depuis, la chute a été vertigineuse et l'est apparemment toujours, surtout pour les supporters. Déjà moyennement apprécié par les fidèles servants du club auriverde, même si le doublé Copa-Championnat a permis d'atténuer les tensions, John Textor fait depuis quelque temps l'objet de très nombreuses critiques. Les supporters pointent régulièrement du doigt sa gestion du club, dont une manifestation récente aux abords du stade de Botafogo le critiquant vivement.
John Textor, paria de Botafogo
Ce sont des images qui ne lui feront certainement pas plaisir. Des supporters de Botafogo ont manifesté devant l'enceinte du stade Olympique Nilton Santos contre John Textor, et ont brandi des banderoles le qualifiant de « clown et escroc ». Une vindicte populaire qui se justifie par la colère grandissante des supporters envers l'homme d'affaires américain de 60 ans, lequel est pointé du doigt pour sa gestion sportive du club plus que douteuse. Depuis le double sacre la saison dernière, Botafogo n'y arrive quasiment plus.
L'écurie carioca s'est fait éliminer de la coupe nationale brésilienne par Vasco da Gama et s'était écroulé dès les huitièmes de finale de la Copa Libertadores face à la formation équatorienne de Quito. John Textor est d'ailleurs à l'origine des nombreux changements d'entraineur qui ont logiquement perturbé un effectif qui n'en avait pas forcément besoin. L'arrivée de Davide Ancelotti en juillet dernier n'a visiblement résolu aucun problème, même s'il garde la confiance de son supérieur. Déjà paria de l'OL
, John Textor sait définitivement comment s'attirer les ennuis.