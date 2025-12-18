ICONSPORT_271638_0248
OM PSG Benatia De Zerbi

L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise

OM18 déc. , 19:40
parEric Bethsy
0
Dans un entretien accordé à la presse italienne, Medhi Benatia a longuement expliqué son admiration pour Roberto De Zerbi. Le directeur du football estime que l’Olympique de Marseille ne pouvait pas trouver un meilleur entraîneur.
Si Roberto De Zerbi ne fait pas l’unanimité auprès des observateurs, l’Olympique de Marseille est totalement conquis par son entraîneur. L’Italien a atteint les objectifs fixés jusqu’ici et instaure une nouvelle mentalité. C’est d’ailleurs cette passion et cette exigence qui séduisent particulièrement le directeur du football Medhi Benatia.
« Roberto est complètement fou de football, a décrit le dirigeant dans La Gazzetta dello Sport. Beaucoup d’entraîneurs gagnent des matchs même en jouant mal et s'en contentent, mais pas lui, il n’est jamais satisfait. Après le 5-1 contre Nice, il secouait la tête, désespéré, en répétant qu’on aurait pu mieux jouer. C'est aussi ce que faisait Guardiola, mon ancien entraîneur au Bayern. C’est un perfectionniste, il reste au bureau toute la journée. Il n’a que le football en tête et il est prêt à mourir pour ses idées. »
Quant à ses échanges parfois tendus avec ses hommes, « il a un gros caractère mais il n'est pas caractériel, a tempéré Medhi Benatia. Il te dit les choses en face, il s'énerve contre un joueur puis l'embrasse. Des gens comme lui entrent dans ton coeur. Je l’avais rencontré à Brighton quand j’étais agent, je lui avait proposé deux-trois joueurs. » Le bras droit du président Pablo Longoria s’est donc jeté sur l’occasion lorsque l’Italien a quitté le banc des Seagulls.
La recrue dont je suis le plus fier
- Medhi Benatia
« A l'été 2024, on discutait avec plusieurs entraîneurs, a-t-il raconté. Mais quand j'ai su qu'il partait, je l'ai tout de suite appelé et je lui ai dit que j'avais un grand projet : "Je pense qu'une ville comme Marseille a besoin de gens comme nous." C'est comme ça que je l'ai convaincu. La saison dernière, nous avons atteint la Ligue des Champions et nous avons fini deuxièmes après beaucoup de difficultés. Avec Longoria, nous avons trouvé les bonnes solutions, même dans les moments les plus difficiles. La recrue dont je suis le plus fier ? De Zerbi. Nous avons le même tempérament : quand l'équipe ne gagne pas, il est le premier à se sentir mal. » Une personnalité parfaitement adaptée au club phocéen et à son public.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 20:00
Il a refusé le PSG, maintenant il pleure
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:20
ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading