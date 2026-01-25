Tyler Morton, l’autre homme fort de l’OL avec Endrick

Dans l’ombre d’Endrick, Tyler Morton a également marqué de son empreinte la victoire de l’Olympique Lyonnais face au FC Metz ce dimanche à l’occasion de la 19e journée de L1.

Lors de la très belle victoire du club rhodanien face à Metz ce dimanche après-midi (5-2), il n’y a pas qu’Endrick qui a brillé côté lyonnais. Si l'attaquant brésilien a forcément attiré toute la lumière sur lui grâce à un fantastique triplé, Tyler Morton a lui aussi réalisé une très grosse prestation du côté de Saint-Symphorien avec l' OL . Aligné au coeur du jeu avec Tessmann et Tolisso à ses côtés, l’ancien joueur de Liverpool a d’abord marqué un joli but, celui du 3-0, avec une frappe puissante du droit aux 20 mètres (32e). Puis juste avant la mi-temps, l’Anglais a délivré une passe décisive dans la ligne médiane à droite pour Endrick (45e+1). Outre cela, Morton s’est montré très important dans la création du jeu de l’équipe de Paulo Fonseca. Un atout supplémentaire qui lui a permis d’obtenir la note de 8/10 dans le journal L’Equipe

Morton « est le maître du jeu lyonnais »

« L'Anglais est le maître du jeu lyonnais. Depuis une position basse il oriente tout et sa qualité de passe fait de grosses différences. Son renversement pour Merah avant le deuxième but est superbe (16e) et il lance parfaitement Endrick en profondeur pour le 4-1 (45e+1). Sa prestation est sublimée d'un but, d'une frappe limpide sur un mauvais renvoi adverse (32e) », a écrit le journaliste Hugo Guillemet dans son compte-rendu du match entre Lyon et Metz. Une rencontre où Morton a encore brillé, comme cela a souvent été le cas cette saison. Fiable, doté d’une excellente vision du jeu, et à la baguette de nombreuses actions offensives des Gones, il est l’un des joueurs qui fait rayonner tous les autres autour de lui.

Morton, le joli coup des recruteurs de l’OL

Recruté contre un chèque de 10 millions d’euros en provenance de Liverpool durant le dernier mercato estival, Morton est l’une des belles trouvailles de la cellule de recrutement dirigée par Matthieu Louis-Jean. Comme Pavel Sulc, Dominik Greif, Ruben Kluivert ou Afonso Moreira, l’Anglais de 23 ans réussit effectivement une très belle saison sous les ordres de Fonseca, et il ne serait pas étonnant de le voir courtiser par de gros clubs européens l’été prochain. En attendant, les supporters lyonnais savent qu’ils doivent profiter du talent de l’ancien de Liverpool, qui pourrait vivre une très belle deuxième partie de saison aux côtés des nouveaux, Endrick et Noah Nartey.