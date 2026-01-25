ICONSPORT_282770_0001

Trop généreux, l’OL lâche encore 150.000 euros

OL25 janv. , 13:40
parGuillaume Conte
Une pelouse changée en une semaine, l'OL a surpris par son annonce récente. Plusieurs facteurs expliquent cela.
Voilà une dépense récurrente dont l’OL se passerait bien. Posée juste avant la reprise de la saison, la pelouse du Groupama Stadium doit déjà être changée. Les travaux ont débuté pour enlever la pelouse actuelle et la remplacer par une neuve qui devra être installée et utilisable avant le prochain match d’Europa League contre le PAOK Salonique, jeudi prochain. Ce changement n’était pas prévu, mais deux éléments sont venus perturber les plans des jardiniers lyonnais.

Des matchs en trop au Groupama Stadium ?

D’un côté, les intempéries qui ont rendu difficile la repousse à certains endroits. Mais surtout, la trop grande utilisation de la pelouse, qui sert aussi aux matchs de l’équipe féminine, ce qui n’était pas forcément prévu au départ. Même si le Groupama Stadium sonne creux avec 5000 spectateurs de moyenne, l’OL tient à ce que son équipe féminine dispose de l’enceinte de Décines pour les matchs de championnat et de Ligue des Champions. A cela s’ajoute aussi un match imprévu, comme celui contre les Hauts-Lyonnais au coeur d’un mois de décembre toujours difficile pour les pelouses. L’OL, pour des raisons financières, ne voulait pas recevoir, mais a finalement accepté de faire plaisir à son voisin pour rajouter un match sur une pelouse qui n’a pas tenu le choc au final. Et à cela s'ajoute la Coupe d'Europe avec son programme plus chargé depuis deux ans.
Les changements de pelouse se multiplient, et à chaque fois, c’est une somme minimale de 150.000 euros qui est déboursée pour les travaux, l’achat et l’importation de la pelouse sur laquelle les troupes de Paulo Fonseca vont s’exprimer. Un montant souvent dépassé, puisque Lyon Mag rappelait qu'en 2024, les deux changements de pelouse avait coûté un total de 0,5 ME. Un choix qui interpelle tout de même, car outre le coût financier, le mois de janvier et le délai très court entre la pose et le match de jeudi prochain, font lever quelques sourcils chez les footballeurs en herbe.
Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

