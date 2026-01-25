Trop généreux, l’OL lâche encore 150.000 euros

Une pelouse changée en une semaine, l'OL a surpris par son annonce récente. Plusieurs facteurs expliquent cela.

Voilà une dépense récurrente dont l’OL se passerait bien. Posée juste avant la reprise de la saison, la pelouse du Groupama Stadium doit déjà être changée. Les travaux ont débuté pour enlever la pelouse actuelle et la remplacer par une neuve qui devra être installée et utilisable avant le prochain match d’Europa League contre le PAOK Salonique, jeudi prochain. Ce changement n’était pas prévu, mais deux éléments sont venus perturber les plans des jardiniers lyonnais.

Des matchs en trop au Groupama Stadium ?

D’un côté, les intempéries qui ont rendu difficile la repousse à certains endroits. Mais surtout, la trop grande utilisation de la pelouse, qui sert aussi aux matchs de l’équipe féminine, ce qui n’était pas forcément prévu au départ. Même si le Groupama Stadium sonne creux avec 5000 spectateurs de moyenne, l’OL tient à ce que son équipe féminine dispose de l’enceinte de Décines pour les matchs de championnat et de Ligue des Champions. A cela s’ajoute aussi un match imprévu, comme celui contre les Hauts-Lyonnais au coeur d’un mois de décembre toujours difficile pour les pelouses. L’OL, pour des raisons financières, ne voulait pas recevoir, mais a finalement accepté de faire plaisir à son voisin pour rajouter un match sur une pelouse qui n’a pas tenu le choc au final. Et à cela s'ajoute la Coupe d'Europe avec son programme plus chargé depuis deux ans.

Les changements de pelouse se multiplient, et à chaque fois, c’est une somme minimale de 150.000 euros qui est déboursée pour les travaux, l’achat et l’importation de la pelouse sur laquelle les troupes de Paulo Fonseca vont s’exprimer. Un montant souvent dépassé, puisque Lyon Mag rappelait qu'en 2024, les deux changements de pelouse avait coûté un total de 0,5 ME. Un choix qui interpelle tout de même, car outre le coût financier, le mois de janvier et le délai très court entre la pose et le match de jeudi prochain, font lever quelques sourcils chez les footballeurs en herbe.