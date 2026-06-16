Trois buts à l'OL, il officialise son départ

Prêté avec option d’achat par le Sparta Prague à l’OL l’été dernier, Adam Karabec ne sera pas conservé par le club rhodanien. Ce n’est pas une surprise mais c’est à présent officiel après le message posté par l’international tchèque sur son compte Instagram. « Merci pour tout OL » a publié celui qui n’aura pas marqué de son empreinte son passage dans la capitale des Gaules avec seulement 3 buts marqués.