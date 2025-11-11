ICONSPORT_276732_0274
Afonso Moreira

Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle

OL11 nov. , 11:20
parQuentin Mallet
0
Arrivé l'été dernier en provenance du Sporting, Alfonso Moreira est en train de commencer à justifier l'investissement des dirigeants de l'Olympique Lyonnais grâce à ses récentes performances. Son entourage est en tout cas conquis par son début de saison.
Suivi de très près par la DNCG après un été particulièrement mouvementé, l'Olympique Lyonnais a dû innover et faire preuve d'intelligence dans son recrutement. Habitué aux gros coups de John Textor pour des sommes déraisonnables, le club rhodanien s'est cantonné à des joueurs très jeunes, dotés d'un fort potentiel et, surtout, peu coûteux. C'est dans ce contexte que la cellule de recrutement lyonnaise est allée se dégoter le très prometteur Afonso Moreira, lequel n'évoluait qu'avec l'équipe réserve du Sporting CP.
A. Bastardo Moreira

A. Bastardo Moreira

PortugalPortugal Âge 20 Attaquant

Europa League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Âgé de 20 ans, l'ailier gauche portugais n'a pas mis bien longtemps à s'adapter aux exigences de la Ligue 1 et du football professionnel. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 13 matchs, avec un temps de jeu relativement faible (32 minutes par match en moyenne), le nouvel international Espoirs portugais fait le bonheur de Paulo Fonseca.

Afonso Moreira, la merveille de Fonseca

« Son adaptation se déroule à merveille. Afonso est un pari personnel pour Paulo Fonseca. Il lui accorde même plus de temps de jeu qu'il ne l'espérait en début de saison. Il justifie cette confiance par de bonnes performances et des buts. Tout se passe à merveille », a déclaré l'entourage d'Afonso Moreira à Sports Mole. C'est avec la confiance de son entraineur qu'il a été titularisé lors des trois dernières rencontres de l'OL en Ligue 1. Auteur d'une double passe décisive face au Paris FC, il a réalisé un match intéressant à Brest malgré le nul (0-0) avant d'inscrire le premier but lyonnais au Parc des Princes face au PSG.
Autant de facteurs qui montrent qu'Afonso Moreira est en train de monter en puissance. Surtout, il justifie pleinement les 2 millions d'euros dépensés pour le recruter l'été dernier. A l'heure où les Gones auront encore besoin de vendre l'été prochain pour satisfaire la DNCG, l'explosion d'un joueur payé si peu cher a de quoi réjouir les dirigeants.
0
Articles Recommandés
le match de la france pas diffuse emmanuel macron bouleverse tf1 iconsport 227934 0331 376983
OM

Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied

ICONSPORT_275427_0144
OL

La terrible erreur de l’OL !

ICONSPORT_269653_0036
Equipe de France

France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie

ICONSPORT_276526_0259
OM

Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM

Fil Info

13:40
Ronaldo à l'OM, Macron fait un appel du pied
13:20
La terrible erreur de l’OL !
13:00
France-Ukraine à Paris, la police surveille la Russie
12:40
Dugarry et Riolo se déchainent contre l’OM
12:20
PSG : Barcola voulait souffler, la décision radicale de Luis Enrique
12:00
Elye Wahi, le plan B de l’OL en janvier !
11:40
L’Espagne en furie, l’énorme polémique Yamal
11:00
PSG : Luis Enrique a trouvé le défenseur parfait, le Barça l'adore

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

Jérémiades et pleurnicheries.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading