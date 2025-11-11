Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle

Arrivé l'été dernier en provenance du Sporting, Alfonso Moreira est en train de commencer à justifier l'investissement des dirigeants de l'Olympique Lyonnais grâce à ses récentes performances. Son entourage est en tout cas conquis par son début de saison.

Suivi de très près par la DNCG après un été particulièrement mouvementé, l' Olympique Lyonnais a dû innover et faire preuve d'intelligence dans son recrutement. Habitué aux gros coups de John Textor pour des sommes déraisonnables, le club rhodanien s'est cantonné à des joueurs très jeunes, dotés d'un fort potentiel et, surtout, peu coûteux. C'est dans ce contexte que la cellule de recrutement lyonnaise est allée se dégoter le très prometteur Afonso Moreira, lequel n'évoluait qu'avec l'équipe réserve du Sporting CP.

A. Bastardo Moreira Portugal • Âge 20 • Attaquant Europa League Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Âgé de 20 ans, l'ailier gauche portugais n'a pas mis bien longtemps à s'adapter aux exigences de la Ligue 1 et du football professionnel. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 13 matchs, avec un temps de jeu relativement faible (32 minutes par match en moyenne), le nouvel international Espoirs portugais fait le bonheur de Paulo Fonseca.

Afonso Moreira, la merveille de Fonseca

« Son adaptation se déroule à merveille. Afonso est un pari personnel pour Paulo Fonseca. Il lui accorde même plus de temps de jeu qu'il ne l'espérait en début de saison. Il justifie cette confiance par de bonnes performances et des buts. Tout se passe à merveille », a déclaré l'entourage d'Afonso Moreira à Sports Mole. C'est avec la confiance de son entraineur qu'il a été titularisé lors des trois dernières rencontres de l'OL en Ligue 1. Auteur d'une double passe décisive face au Paris FC, il a réalisé un match intéressant à Brest malgré le nul (0-0) avant d'inscrire le premier but lyonnais au Parc des Princes face au PSG.

Autant de facteurs qui montrent qu'Afonso Moreira est en train de monter en puissance. Surtout, il justifie pleinement les 2 millions d'euros dépensés pour le recruter l'été dernier. A l'heure où les Gones auront encore besoin de vendre l'été prochain pour satisfaire la DNCG, l'explosion d'un joueur payé si peu cher a de quoi réjouir les dirigeants.