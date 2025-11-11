Transfert à 2 ME, l'OL a fait l'affaire du siècle

Jérémiades et pleurnicheries.
Et Greg Roi me parle beaucoup de toi car tu es parvenu à lui faire avaler de belles couleuvres, rires.
@Sweet Parce que vous avez pleuré tellement fort, nous parlons des actions litigieuses en faveur de Paris pour vous dire qu'il y a des erreurs d'arbitrage contre nous aussi. Nous n'en avons pas parlé avant, mais à force de vous voir vous plaindre nous en parlons.
Même s'il ne peut pas récupérer le ballon, il y a faute donc penalty. Mets-toi à jour concernant les lois du jeu, s'il y a faute dans la surface même loin du ballon c'est penalty. Et la DTA a seulement parlé des faits de jeu qui ont été mis en avant par les lyonnais. Si les parisiens avaient pleuré pour ces deux actions, elles auraient été évoquées aussi.
@♦Joekidd Pour moi non, C'est mm Mayulu qui va sur Mata en changeant sa trajectoire pour récup le ballon qu'il ne peut pas d'ailleurs. Vous faites pareil que nous en sommes.... Vous pleurez sur des actions et c'est nous les ouins ouins...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
💎 Afonso Moreira est en lice pour être élu #PépiteduMois d'octobre de @Ligue1 ! 🦁🔴🔵 🗳 Vous avez jusqu'à demain pour voter en sa faveur 👉 story.tl/l1_pepite-du-m…