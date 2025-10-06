Textor viré, Botafogo se fâche

C'est quoi ces commentaires stupides cités par l'article ? 1) "Dans un monde normal : rouge + peno." 2) "Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface." Il n'y a pas eu annihilation d'occasion car Fofana a quand même tiré. Donc "dans un monde normal", cette action ne vaut qu'un jaune. Et comme elle ne vaut qu'un jaune, la VAR n'a pas à intervenir. Des actions similaires ont été arbitrées de la même façon par le passé - Le fameux cas Juan Bernat (PSG) sur le marseillais Clauss, qui a fait scandale - Le marseillais Balerdi qui pousse Emegha (Strasbourg) filant au but lors du dernier OM-RCS, ce qui est passé largement inaperçu (tiens tiens...)
Si fofana était plus epais il serait jamais tomber
Non rien puisque c'est pas une action qui peut blesser le joueur
On donne penalty si y a une main dans la surface, ou si y a une faute qui peux être dangereux, pour des petites poussette ou épaule contre épaule on donne pas penalty
Vue comment il est fin avec le mistral il tombe aussi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
