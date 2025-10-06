ICONSPORT_265299_0015
John Textor

Textor viré, Botafogo se fâche

06 oct.
parClaude Dautel
0
John Textor commence à agacer pas mal de monde du côté de Botafogo, au point que ces dernières heures des rumeurs évoquent le départ de l'homme d'affaires américain. Une information démentie par un autre dirigeant. 
S'il n'est pas encore interdit de séjour comme à Lyon, John Textor sait que du côté du Brésil, de plus en plus de supporters de Botafogo lui en veulent personnellement. Car l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais vit des heures compliquées avec Botafogo, au point qu'ils sont nombreux à souhaiter que John Textor fasse ses valises et abandonne à tout jamais le club. Depuis peu, la rumeur enfle concernant le départ de Textor et d'Eagle Football, une réunion étant même annoncée pour désigner un successeur. Mais, dans la soirée, Vinicius de Assumpção, ancien vice-président de Botafogo, a fermement démenti le départ de John Textor et une possible révolution en cours du côté du club brésilien.

Botafogo ne prépare pas la révolution

« La rumeur circule sur les réseaux sociaux que John Textor quitterait notre club. CE N'EST PAS VRAI ! Je confirme que John Textor est toujours à la direction de Botafogo et d’Eagle. Nous devons rester calmes et prudents avec les informations diffusées sur les réseaux sociaux », a précisé Vinicius de Assumpção. Une annonce qui a déclenché une vague de réactions sur le compte X (anciennement Twitter) de l'ancien dirigeant de Botafogo. L'occasion de constater que John Textor n'a pas que des détracteurs chez les supporters de Botafogo, qui n'ont pas oublié que la saison passée, leur club avait atteint des sommets sportifs avec le titre en Copa Libertadores et la victoire contre le Paris Saint-Germain dans le Mondial des Clubs. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le dirigeant américain est toujours en place et sauf retournement de situation, son départ n'est pas pour tout de suite.
0
