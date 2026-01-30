ICONSPORT_278470_0294

LdC : Les dates de PSG-Monaco dévoilées

Ligue des Champions30 janv. , 17:03
parGuillaume Conte
L’UEFA a comme prévu annoncé, dans la foulée du tirage au sort, les dates des matchs des barrages de la Ligue des Champions.
Le match aller entre Monaco et le PSG se jouera le mardi 17 février à 21h. Le retour au Parc des Princes aura lieu une semaine plus tard, le mercredi 25 février.
