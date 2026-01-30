L’OL n’a pas d’argent, Boey refuse de venir

C'est toi qui comprend rien, si paris fini 3 ème exemple c'est un bon résultat ou mauvais résultat ??
T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato
… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Sacha Boey has rejected an offer from Olympique Lyon. The Frenchman has also rebuffed inquiries from the Premier League. Bayern were not amused because they would have liked to sell Boey this month. Boey earns around €3m fixed per year at Bayern and is happy to stay despite his