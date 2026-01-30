ICONSPORT_277598_0022
L’OL n’a pas d’argent, Boey refuse de venir

Alors que ses dirigeants tentent de le pousser vers la sortie, Sacha Boey n’est pas pressé de quitter le Bayern Munich. Le latéral droit a refusé plusieurs offres cet hiver, dont celle de l’Olympique Lyonnais qui l’aurait sûrement obligé à réduire son salaire.
L’Olympique Lyonnais n’a pas encore terminé son recrutement. Après les signatures d’Endrick et de Noah Nartey, l’entraîneur Paulo Fonseca peut espérer deux renforts supplémentaires. L’attaquant de l’Olympiakos Roman Yaremchuk est annoncé comme une possible cible, tout comme Thijs Dalinga. L'OL est aussi en pleine recherche pour son secteur défensif. Parmi les pistes évoquées ces dernières semaines, celle menant à Sacha Boey (25 ans) a été creusée jusqu’à l’envoi d’une offre concrète, affirme la presse allemande.
Mais selon le quotidien Bild, la proposition a été refusée par le latéral droit du Bayern Munich. La source précise que le Français, malgré son faible temps de jeu sous les ordres de Vincent Kompany, reste heureux en Bavière grâce à ses revenus. Son contrat lui assure un salaire annuel net de 3 millions d’euros jusqu’en 2028. Un niveau de rémunération impossible à atteindre pour l’Olympique Lyonnais dont les finances sont toujours dans le rouge après l’annulation de sa rétrogradation administrative en Ligue 2 l’été dernier.

Boey s'accroche au Bayern

A noter que Sacha Boey n’a pas seulement recalé le leader de la saison régulière de la Ligue Europa. Des équipes de Premier League n’ont pas non plus réussi à le convaincre de quitter le banc du Bayern Munich. De quoi agacer le champion d’Allemagne qui tente désespérément de le pousser vers la sortie. Cette saison, l’ancien joueur du Stade Rennais a bien compris qu’il n’intégrerait pas l’équipe type de Vincent Kompany. Sur 15 apparitions, le coach belge ne l’a titularisé qu’à six reprises toutes compétitions confondues. Manifestement, il en faudra plus (ou moins) pour inciter l’indésirable à faire ses valises.
S. Boey

S. Boey

FranceFrance Âge 25 Défenseur

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

