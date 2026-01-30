L’OL n’a pas d’argent, Boey refuse de venir

Alors que ses dirigeants tentent de le pousser vers la sortie, Sacha Boey n’est pas pressé de quitter le Bayern Munich. Le latéral droit a refusé plusieurs offres cet hiver, dont celle de l’Olympique Lyonnais qui l’aurait sûrement obligé à réduire son salaire.

L’Olympique Lyonnais n’a pas encore terminé son recrutement. Après les signatures d’Endrick et de Noah Nartey, l’entraîneur Paulo Fonseca peut espérer deux renforts supplémentaires. L’attaquant de l’Olympiakos Roman Yaremchuk est annoncé comme une possible cible, tout comme Thijs Dalinga. L'OL est aussi en pleine recherche pour son secteur défensif. Parmi les pistes évoquées ces dernières semaines, celle menant à Sacha Boey (25 ans) a été creusée jusqu’à l’envoi d’une offre concrète, affirme la presse allemande.

Mais selon le quotidien Bild, la proposition a été refusée par le latéral droit du Bayern Munich. La source précise que le Français, malgré son faible temps de jeu sous les ordres de Vincent Kompany, reste heureux en Bavière grâce à ses revenus. Son contrat lui assure un salaire annuel net de 3 millions d’euros jusqu’en 2028. Un niveau de rémunération impossible à atteindre pour l’Olympique Lyonnais dont les finances sont toujours dans le rouge après l’annulation de sa rétrogradation administrative en Ligue 2 l’été dernier.

Boey s'accroche au Bayern

A noter que Sacha Boey n’a pas seulement recalé le leader de la saison régulière de la Ligue Europa. Des équipes de Premier League n’ont pas non plus réussi à le convaincre de quitter le banc du Bayern Munich. De quoi agacer le champion d’Allemagne qui tente désespérément de le pousser vers la sortie. Cette saison, l’ancien joueur du Stade Rennais a bien compris qu’il n’intégrerait pas l’équipe type de Vincent Kompany. Sur 15 apparitions, le coach belge ne l’a titularisé qu’à six reprises toutes compétitions confondues. Manifestement, il en faudra plus (ou moins) pour inciter l’indésirable à faire ses valises.