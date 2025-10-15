Star de Canal+, Paul Tchoukriel avait signé à l'OL

Commentateur vedette de Canal+ puisque c'est à lui que la chaîne cryptée confie les plus grands matchs de Ligue des champions, Paul Tchoukriel a bien failli devenir footballeur professionnel.

Avant de succéder à Stéphane Guy dans le rôle de commentateur numéro 1 du football sur Canal+, Paul Tchoukriel n'a pas uniquement été journaliste. En effet, dans un petit documentaire mis en ligne par le média du groupe Bolloré, la voix du foot sur C+ révèle qu'il avait été un jeune footballeur plutôt doué, au point même d'avoir eu la possibilité d'intégrer le centre de formation de l' Olympique Lyonnais . A l'Olympique Lyonnais, il a notamment côtoyé Alexandre Lacazette et Clément Grenier, ce dernier étant désormais un des consultants de Canal+. S'il n'a pas intégré le centre de formation de l'OL, c'est parce que ses parents estimaient qu'il était trop jeune pour quitter le cocon familial.

Paul Tchoukriel avec Lacazette et Grenier à l'OL (DR)