ICONSPORT_221753_0268
Paul Tchoukriel

Star de Canal+, Paul Tchoukriel avait signé à l'OL

OL15 oct.
parJérôme Capton
0
Commentateur vedette de Canal+ puisque c'est à lui que la chaîne cryptée confie les plus grands matchs de Ligue des champions, Paul Tchoukriel a bien failli devenir footballeur professionnel.
Avant de succéder à Stéphane Guy dans le rôle de commentateur numéro 1 du football sur Canal+, Paul Tchoukriel n'a pas uniquement été journaliste. En effet, dans un petit documentaire mis en ligne par le média du groupe Bolloré, la voix du foot sur C+ révèle qu'il avait été un jeune footballeur plutôt doué, au point même d'avoir eu la possibilité d'intégrer le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. A l'Olympique Lyonnais, il a notamment côtoyé Alexandre Lacazette et Clément Grenier, ce dernier étant désormais un des consultants de Canal+. S'il n'a pas intégré le centre de formation de l'OL, c'est parce que ses parents estimaient qu'il était trop jeune pour quitter le cocon familial.
Paul Tchoukriel avec Lacazette et Grenier à l'OL (DR)
Revenant sur sa période footballeur, le journaliste vedette de Canal+ n'a aucun regret. « J’ai commencé le foot lorsque j’avais six ans à l’OL, je suis resté quatre ans à l’Olympique Lyonnais. Après, mes parents n’étaient pas trop OK pour que j’aille au centre de formation ou de préformation à 11-12 ans, donc j’ai joué dans un club de la région et puis à 16 ans, je suis parti et j’ai rejoint Nancy où j’ai joué en 18 ans, en Nationaux et après deux années en CFA. J’étais un joueur technique, mais il me manquait trop de choses pour aller au haut niveau (...) A Lyon, j’ai joué avec Alexandre Lacazette, avec Clément Grenier qui bosse avec nous sur Canal+, à Nancy j’ai joué avec Clément Lenglet avec Benjamin Jeannot », a confié Paul Tchoukriel dans ce documentaire mis en ligne sur la chaîne Youtube de Canal+. Pas de chance pour le journaliste, il n'a pas encore eu l'occasion de commenter les exploits de l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions. En tout cas, voilà de quoi calmer ceux qui critiquement sauvagement Paul Tchoukriel d'être un supporter du PSG.
0
Derniers commentaires

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

C'est mieux que ca soit une épaule que un genou

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

demande a bellingham si c'est rien lol

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

L'affaire du siècle pour un central de 36 ans... Z'êtes trop fort à foot01.

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

C'est passé a ca 🤏 !!!

Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Finito le coco... Comme Mendy, c'est triste pour eux

