Smajlovic à l’OL, l’OM n’est pas d’accord

A la recherche d’un défenseur central cet été, l’Olympique de Marseille a flairé une piste intéressante en Norvège. Le club phocéen apprécie les qualités du Suédois Zinedin Smajlovic. Un dossier également étudié par d’autres écuries françaises comme l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique de Marseille passera bientôt à l’action. Dans son entretien accordé à La Provence, le président Stéphane Richard a confirmé la situation de crise et la nécessité de vendre pour améliorer l’état des finances. Il n’empêche que le dirigeant reste ambitieux dans le recrutement qui sera lancé dans un deuxième temps. Bien évidemment, l’idée ne sera plus d’investir sur des gros transferts et des salaires aussi élevés.

Le directeur sportif Grégory Lorenzi aura pour mission de repérer les bonnes affaires, au risque de se retrouver à la lutte avec d’autres pensionnaires de Ligue 1 eux aussi contraints de surveiller leurs dépenses. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que l’Olympique de Marseille a de la concurrence française sur un dossier ouvert. D’après la source TransferFeed, le club de Frank McCourt s’intéresse à l'international Espoirs suédois Zinedin Smajlovic (22 ans). Le grand défenseur central (1,91m) évolue en D1 norvégienne sous le maillot Sandefjord où d’autres écuries l’ont vu à l’œuvre.

Il y a quelques jours, l’ancien joueur de Lecce était également annoncé sur les tablettes de Toulouse et de l’Olympique Lyonnais. On annonce aussi des courtisans à l’étranger comme le Celtic et les Rangers en Ecosse, ainsi que l’Olympiakos dont les offres montées jusqu’à 4 millions d’euros ont été refusées. Le club de Sandefjord attendrait au moins 5 millions d’euros pour son défenseur central sous contrat jusqu’en décembre 2028. Le prix paraît abordable pour Toulouse et les deux Olympiques. Mais pour le moment, les Marseillais se focalisent sur le sens des départs, au risque de voir la concurrence en profiter pour avancer plus rapidement.