Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

OL12 sept. , 16:31
parGuillaume Conte
Samuel Umtiti est de retour à Lyon ce vendredi, avec l'accord de l'OL pour effectuer une annonce à venir sur la suite de sa carrière. 
En fin de contrat à Lille, où il n’aura quasiment jamais joué, Samuel Umtiti s’était fixé l’objectif de rebondir avant la fin du mercato. La date étant désormais passée, il a espéré être recruté comme joker par une formation de Ligue 1. Son nom a forcément été évoqué à l’OL, qui adore faire revenir ses anciens joueurs, et ce ne sont pas Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette qui diront le contraire. Ou même Rachid Ghezzal. Big Sam aurait pu rendre quelques services en défense centrale, à un poste où Lyon n’a clairement pas beaucoup de ressources. Mais il faut croire que la carrière de l’international français n’est pas sur le point de rebondir une dernière fois. 
A 31 ans, le natif de Yaoundé au Cameroun se prépare ainsi à prendre sa retraite, affirme RMC. Il était de passage au centre d’entrainement de Lyon ce vendredi, mais ce n’était pas pour négocier son futur contrat ou son retour. Plutôt pour évoquer une façon de marquer le coup dans son club formateur, alors que la décision de raccrocher les crampons est désormais prise. Umtiti ne se sera jamais totalement remis de la Coupe du monde 2018, remportée avec les Bleus mais qu’il a disputée jusqu’au bout malgré une grosse blessure au genou. La suite de sa carrière aura été un long calvaire, avec une disparition progressive au FC Barcelone, un passage correct à Lecce en 2022, puis une poignée de matchs avec Lille ces deux dernières saisons. 
Son passage à Lyon ne signifie donc pas un retour à l’OL, mais simplement une façon de marquer le coup pour celui qui reste l’un des chouchous du public lyonnais, malgré une carrière brisée par les pépins physiques. 
S. Umtiti

S. Umtiti

FranceFrance Âge 31 Défenseur

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣

Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

D'accord avec ton analyse.

Samuel Umtiti arrive à Lyon pour une grande annonce

Putain, la chance...!!

80 ME perdus, le Barça victime d’un énorme vol

bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.

