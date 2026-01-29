Roman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaque

L'OL a décidé de tenter sa chance avec Roman Yaremchuk pour se renforcer en attaque. La méfiance est de mise avec ce joueur en très petite forme.

Boosté par le recrutement d’Endrick, l’Olympique Lyonnais se prend à rêver de belles ambitions pour la fin de la saison. La série de victoires ne s’arrête pas et porte le club aux abords du podium désormais. Mais Paulo Fonseca, qui voit bien que son club n’est pas forcé de vendre et peut même encore recruter, devient gourmand. Il aimerait bien un défenseur central supplémentaire pour blinder ce secteur de jeu, et cible aussi un attaquant pour peser dans la surface et être complémentaire d’Endrick.

Yaremchuk, une saison compliquée en Grèce

La presse grecque révèle un accord proche pour faire signer Roman Yaremchuk. L’attaquant ukrainien possède le profil qui convient pour l’OL, mais son état de forme laisse à désirer et fait lever quelques sourcils. En effet, avec aucun but marqué en 10 matchs de Super League, l’ancien du Dynamo Kiev n’impressionne pas. Il n’a marqué qu’en Coupe de Grèce, dans des larges victoires 5-0 ou 6-0. Blessé en début de saison, remplaçant par la suite, il n’a disputé que 12 minutes en Ligue des Champions, et n’était pas dans le groupe pour la rencontre de ce mercredi soir contre l’Ajax.

Mais ce qui inquiète les suiveurs lyonnais, est aussi le nom du club qui lui propose Yaremchuk. Il s’agit en effet de l’Olympiakos Le Pirée, formation grecque dirigée par un certain Evangelos Marinakis. Ce milliardaire n’est autre que le patron de Nottingham Forest également, qui a négocié avec John Textor des transferts qui ont coûté très très cher à l’OL, comme Mangala, Niakhaté et bien sur Turner, gardien remplaçant de plus 30 ans acheté pour 8 ME.

La méfiance s’impose donc dans ce dossier, même si la cellule de recrutement de l’OL travaille très bien depuis l’été dernier, maintenant que John Textor ne se mêle plus des dossiers. Les risques seraient forcément limités si le prêt sec venait à être confirmé, et que l’option d’achat ne serait pas obligatoire surtout pour un joueur clairement en petite forme cette saison.