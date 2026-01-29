Roman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaque

Exactement totalement d'accord avec toi c'est un beau parleur mais il est moyen comme coach, sur côté tu a parfaitement raison
Pas gentil … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Alors autant je veux bien que l'on critique De Zerbi et les joueurs, autant dire que les défenseurs de l'OM sont lents c'est ne pas du tout connaitre les défenseurs de l'OM.
Ça fait longtemps que je le dis, De Zerbi n'est pas l'e bonhomme de la situation, c'est quoi ses faits d'armes, mais qu'est ce qu'il a gagné,surcoté de surcoté.
Comment ça un accord ? Comment ça échappé à la sanction ? C’est plutôt un accord entre Ultrech et l’UEFA ? Et pareil c’est l’UEFA qui devrait échapper à une sanction
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Yaremchuk faut jamais le recruter mdr…