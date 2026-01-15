ICONSPORT_282262_0089

Rayan Cherki encore dévasté par cette défaite de l’OL

OL15 janv. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Rayan Cherki va vivre ce samedi son premier derby face à Manchester United. L'occasion pour le joueur désormais à Manchester City de venger l'OL.
Vendu cet été par l’Olympique Lyonnais à Manchester City, Rayan Cherki s’éclate avec la formation de Pep Guardiola. Entouré de joueurs de très grande qualité, il se fait sa place, sa complicité avec Phil Foden ou Erling Haaland sautant aux yeux. Après des débuts timides, le meneur de jeu français a pu faire étalage de son talent et il est désormais considéré comme une sensation de la Premier League. Un championnat qu’il rêve de remporter, même s’il va falloir pour cela rattraper le retard qui se creuse sur Arsenal ces dernières semaines.

MU vs OL, Rayan Cherki n'a pas oublié

Cela passe donc par une grosse performance le week-end prochain, dans le derby face à Manchester United. Les Red Devils sont au fond du trou, et Rayan Cherki entend bien leur enfoncer la tête sous l’eau. En cas de victoire, City mettrait son rival à 14 points de distance. A l’approche du match, le Daily Mail rappelle à quel point l’ancien lyonnais n’a pas eu besoin de signer à City pour détester Manchester United. L’international français n’a jamais digéré la défaite concédée dans un match retour fou à Old Trafford, en Europa League la saison dernière. C'était en quarts de finale, et Lyon avait mordu la poussière sur un dernier but d'Harry Maguire, sur le score de 5-4.
« Je n’ai vraiment pas aimé quand Manchester United nous a battus avec Lyon car je suis un pur Lyonnais. Maintenant, j’attends le match pour pouvoir les tuer. Je voulais juste aller à Manchester City », a rappelé Rayan Cherki, qui n’ira pas jusqu'à dire qu’il voulait signer chez les Sky Blues simplement pour venger l’OL. Mais l’occasion ne lui déplait pas dans un derby toujours passionné dans la ville de Manchester.
La rencontre se déroulera samedi à Old Trafford, un stade qui rappelle forcément un mauvais souvenir à l’ancien joueur de l’OL.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_191329_0013
Foot Mondial

N’Golo Kanté, un énorme transfert arrive

ICONSPORT_280567_0152
OL

L’OL tente un coup osé au mercato

ICONSPORT_282382_0081
PSG

Chelsea : Premier clash pour Rosenior, le PSG sort le champagne

ICONSPORT_278179_0128
OM

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

Fil Info

15 janv. , 20:40
N’Golo Kanté, un énorme transfert arrive
15 janv. , 20:20
L’OL tente un coup osé au mercato
15 janv. , 20:00
Chelsea : Premier clash pour Rosenior, le PSG sort le champagne
15 janv. , 19:30
La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce
15 janv. , 18:40
Le Rennes de Pinault défie l'Arabie Saoudite
15 janv. , 18:20
Le PSG ouvre brutalement son mercato
15 janv. , 18:00
L'OM se fait secouer par Angers, il va falloir payer !
15 janv. , 17:30
Rennes : Un flop revendu à un prix bizarre

Derniers commentaires

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Si il part ca sera pour un club qui a plus de chance de gagner la LDC, pas sur qu'il voudra aller à atletico

La Roma arnaquée par l’OM, il l’annonce

Ça reste un bon joueur mais sans plus, il est pas au niveau d un gouiri

PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !

Aisement remplacer Neves, vous êtes tarés .Ce genre de joueur ne courre pas les rues. Il est au top et intransferable

Le PSG a trop gagné, ce consultant annonce la catastropohe

On ne peut pas forcement gagner la LDC tous les ans mais on est 3eme et on a nos chance.pour le championnat commençons par battre Nice et prenons match apres match

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Prêté en liga pas la même chose

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading