Rayan Cherki encore dévasté par cette défaite de l’OL

Rayan Cherki va vivre ce samedi son premier derby face à Manchester United. L'occasion pour le joueur désormais à Manchester City de venger l'OL.

Vendu cet été par l’Olympique Lyonnais à Manchester City, Rayan Cherki s’éclate avec la formation de Pep Guardiola. Entouré de joueurs de très grande qualité, il se fait sa place, sa complicité avec Phil Foden ou Erling Haaland sautant aux yeux. Après des débuts timides, le meneur de jeu français a pu faire étalage de son talent et il est désormais considéré comme une sensation de la Premier League . Un championnat qu’il rêve de remporter, même s’il va falloir pour cela rattraper le retard qui se creuse sur Arsenal ces dernières semaines.

MU vs OL, Rayan Cherki n'a pas oublié

Cela passe donc par une grosse performance le week-end prochain, dans le derby face à Manchester United. Les Red Devils sont au fond du trou, et Rayan Cherki entend bien leur enfoncer la tête sous l’eau. En cas de victoire, City mettrait son rival à 14 points de distance. A l’approche du match, le Daily Mail rappelle à quel point l’ancien lyonnais n’a pas eu besoin de signer à City pour détester Manchester United. L’international français n’a jamais digéré la défaite concédée dans un match retour fou à Old Trafford, en Europa League la saison dernière. C'était en quarts de finale, et Lyon avait mordu la poussière sur un dernier but d'Harry Maguire, sur le score de 5-4.

« Je n’ai vraiment pas aimé quand Manchester United nous a battus avec Lyon car je suis un pur Lyonnais. Maintenant, j’attends le match pour pouvoir les tuer. Je voulais juste aller à Manchester City », a rappelé Rayan Cherki, qui n’ira pas jusqu'à dire qu’il voulait signer chez les Sky Blues simplement pour venger l’OL. Mais l’occasion ne lui déplait pas dans un derby toujours passionné dans la ville de Manchester.

La rencontre se déroulera samedi à Old Trafford, un stade qui rappelle forcément un mauvais souvenir à l’ancien joueur de l’OL.