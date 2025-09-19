Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

ICONSPORT_165988_0001
Paulo Fonseca a tué le suspense en conférence de presse, l’OL jouera avec un vrai buteur contre Angers ce vendredi soir. Le technicien portugais a le choix entre Satriano, Molebe ou Gomes.
Privé de Tyler Morton -suspendu- pour la réception d’Angers ce vendredi soir, Paulo Fonseca va opter pour une organisation différente. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais devrait abandonner son système sans véritable numéro neuf puisque Khalis Merah occupera à priori le poste de meneur de jeu, ce qui va permettre à Corentin Tolisso de revenir à sa place initiale aux côtés de Tanner Tessmann. La question est maintenant de savoir qui occupera le rôle d’avant-centre.
« Angers évolue avec un bloc bas et un jeu différent de celui de Marseille ou Rennes qui s’ouvrent plus. Et une présence différente dans la surface sera peut-être nécessaire » a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse. Trois options s’offrent à l’ancien technicien de l’AC Milan : Martin Satriano, Enzo Molebe ou Gomes Rodrigues. Pour nos confrères du site Olympique et Lyonnais, un choix s’impose. Malgré les doutes qui entourent sa venue, Martin Satriano a de fortes chances de démarrer. « L’Uruguayen a pour lui l’expérience de la Ligue 1, mais il a contre lui un manque criant de rythme » souligne le média spécialisé avant de conclure.
« Gomes Rodriguez et Molebe ont chacun des cartes à abattre, mais difficile malgré tout de les imaginer lancés directement dans le grand bain ». Autrement dit, le buteur de 24 ans prêté par le RC Lens va bénéficier de son expérience de la Ligue 1 pour démarrer ce vendredi au profit de Molebe et de Gomes. Mais s’il se manque, l’ex-attaquant de Brest pourrait vite prendre place sur le banc. D’autant que les retours concernant Molebe et Gomes aux entraînements sont très positifs et laissent augurer qu’ils pourraient rapidement avoir leur chance dans le onze de départ lyonnais.

La compo probable de l’OL selon L’Equipe : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Tessmann - Karabec, Merah, Fofana - Satriano
