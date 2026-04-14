PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Dimanche soir prochain, l’OL se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes en Ligue 1 pour y défier le PSG. Jérôme Brisard sera l’homme au sifflet de ce choc.

’OL a repris quelques couleurs le week-end dernier en Ligue 1 en s’imposant face à Lorient à domicile. Les Gones sont plus que jamais dans la course au top 4 en championnat. Mais la fin de saison des Rhodaniens ne sera pas simple à gérer, avec notamment ce déplacement au Parc des Princes dimanche soir. L’Olympique Lyonnais sait que ce choc contre le Paris Saint-Germain sera particulièrement difficile, mais voudra jouer sa chance à fond. Tous les détails compteront, notamment les décisions arbitrales.

Cette rencontre phare de Ligue 1 sera dirigée par Jérôme Brisard. Un arbitre qui n’a pas laissé que de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais cette saison.

Un arbitre plus que jamais sous pression avant PSG-OL ?

En effet, Jérôme Brisard a déjà arbitré l’OL à plusieurs reprises cette saison, notamment lors de Monaco-OL, Nice-OL et OM-OL. Un match qui avait d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre dans le Rhône. Pour rappel, Matthieu Louis-Jean avait été expulsé pour avoir critiqué les décisions arbitrales lors de cet Olympico au Stade Vélodrome.

Jérôme Brisard sera donc de nouveau attendu au tournant par l’Olympique Lyonnais. Il faudra réaliser un match parfait pour espérer repartir de Paris avec un résultat positif.

L’Olympiqye Lyonnais peine à reprendre son souffle en championnat, notamment sur le plan physique. De son côté, le PSG est plus que jamais lancé en cette fin de saison. Paulo Fonseca devra faire des choix judicieux et éviter que ses joueurs ne se laissent emporter par la frustration face aux décisions arbitrales. C’est souvent le cas depuis un certain temps chez les Gones, et cela ne leur a pas vraiment réussi jusqu'à présent il faut le dire.