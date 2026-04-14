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PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

OL14 avr. , 16:40
parHadrien Rivayrand
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Dimanche soir prochain, l’OL se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes en Ligue 1 pour y défier le PSG. Jérôme Brisard sera l’homme au sifflet de ce choc.
L’OL a repris quelques couleurs le week-end dernier en Ligue 1 en s’imposant face à Lorient à domicile. Les Gones sont plus que jamais dans la course au top 4 en championnat. Mais la fin de saison des Rhodaniens ne sera pas simple à gérer, avec notamment ce déplacement au Parc des Princes dimanche soir. L’Olympique Lyonnais sait que ce choc contre le Paris Saint-Germain sera particulièrement difficile, mais voudra jouer sa chance à fond. Tous les détails compteront, notamment les décisions arbitrales.
Cette rencontre phare de Ligue 1 sera dirigée par Jérôme Brisard. Un arbitre qui n’a pas laissé que de bons souvenirs à l’Olympique Lyonnais cette saison.

Un arbitre plus que jamais sous pression avant PSG-OL ?  

En effet, Jérôme Brisard a déjà arbitré l’OL à plusieurs reprises cette saison, notamment lors de Monaco-OL, Nice-OL et OM-OL. Un match qui avait d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre dans le Rhône. Pour rappel, Matthieu Louis-Jean avait été expulsé pour avoir critiqué les décisions arbitrales lors de cet Olympico au Stade Vélodrome.
Jérôme Brisard sera donc de nouveau attendu au tournant par l’Olympique Lyonnais. Il faudra réaliser un match parfait pour espérer repartir de Paris avec un résultat positif.
L’Olympiqye Lyonnais peine à reprendre son souffle en championnat, notamment sur le plan physique. De son côté, le PSG est plus que jamais lancé en cette fin de saison. Paulo Fonseca devra faire des choix judicieux et éviter que ses joueurs ne se laissent emporter par la frustration face aux décisions arbitrales. C’est souvent le cas depuis un certain temps chez les Gones, et cela ne leur a pas vraiment réussi jusqu'à présent il faut le dire.
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Derniers commentaires

OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

2014 : Chelsea, 2017 : Barça, 2019 : Manchester United. Et encore... je ne parle pas de la désillusion à Madrid en 2022 lorsque le PSG avait remporté le match allez à Paris par 1 à 0 (but de Mbappé). ^^

PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

L'OL devrait passer ce match sans trop de problèmes👍

OL : Fofana et Nuamah jugés invendables, Lyon s’inquiète

De quoi tu parles ? La seule remontada c est celle face au Barça ... Et puis culotté de l ouvrir quand tu as une defaite 5/4 alors que ton equipe menait de 4 buts à 10 min de la fin pour au final en prendre 5 dont 2 lors des deux dernières minutes du match face a United !!!

PSG-OL : Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Peu importe l'arbitre du match... de toute façon... tous les arbitres se chient dessus lorsqu'ils arbitrent le QSG. Nasser à toujours un geste sympathique envers les hommes en noir. ^^

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Tu aurais pu mettre des guillemets pour ce texte. ^^ Un texte que tu devrais revoir d'ailleurs. Qui en est l'auteur que je me marre ? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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