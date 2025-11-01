Points faibles repérés, Brest sait comment battre l’OL

Impressionné par le niveau de l’Olympique Lyonnais cette saison, Eric Roy reste néanmoins optimiste. L’entraîneur du Stade Brestois espère dominer l’équipe rhodanienne dont il connaît les faiblesses.

La remontada subie par l’Olympique Lyonnais mercredi a peut-être donné des indications précieuses. Futur adversaire des Gones, Brest a forcément étudié leur fin de match cauchemardesque contre le Paris FC (3-3). Eric Roy a en effet évoqué des points faibles chez l’actuel cinquième de Ligue 1. Des informations bienvenues pour l’entraîneur brestois impressionné par les coéquipiers de Corentin Tolisso.

« On l'a vu, c'est une équipe qui est très performante depuis le début de la saison, qui a montré de belles choses dans le jeu avec des caractéristiques très marquées, a encensé le coach du SB29. Le danger peut venir de beaucoup de joueurs différents, à des postes différents, avec beaucoup de mobilité aussi. Après, je ne veux pas en dire plus parce qu'on les analyse comme eux le font. On sait que c'est une équipe qui est forte, mais qui a aussi ses faiblesses. Il faudra qu'on soit capables de les exploiter. Et nous on devra s'améliorer sur les aspects où l'on a montré quelques manquements. »

Ligue 1 02 novembre 2025 à 20:45 Brest 20:45 Olympique Lyonnais

« Paulo Fonseca met vraiment sa patte. Même si elle a perdu des joueurs importants, je pense sincèrement que c’est une équipe qui est plus forte aujourd’hui que l’année dernière. Parce qu'il y a un vrai travail collectif, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis mais qui ont bien été remplacés. Je pense qu'ils ont un effectif qui est peut-être moins large, mais avec un collectif plus resserré on se rend compte que tout le monde peut jouer dans cette équipe et à chaque fois qu’il y a un joueur qui rentre, il est important. Ça va être un vrai défi, surtout qu'on voit qu'ils sont très performants à l'extérieur. Il y a eu les 20 dernières minutes contre le Paris FC, mais bon il y a des mystères dans le football qu’on n’explique pas », a conclu Eric Roy avant leur confrontation dimanche soir à Francis-Le Blé.