Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL

OL17 oct. , 11:00
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais profite de la trêve internationale pour garnir son effectif. Le club rhodanien va boucler l’arrivée de Hans Hateboer. Le joueur du Stade Rennais arrive en tant que joker. Une idée qui n’est pas vraiment bonne selon Pierre Menes.
Bloqué du côté du Stade Rennais, Hans Hateboer va quitter la Bretagne pour s’établir sur les bords du Rhône. Le Néerlandais (13 sélections) n’a disputé que 22 minutes cette saison sous les ordres d’Habib Beye, contre Nantes. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atalanta, Hans Hateboer va poursuivre son aventure du côté de l’Olympique Lyonnais. Le septuple champion de France avait besoin d’un renfort sur le plan défensif. L’OL utilise donc son joker pour récupérer le joueur néerlandais. L’opération n’est pas encore bouclée. Mais ce n’est plus qu’une question d’heures.

Pierre Menes n’est pas emballé

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les observateurs à commenter ce choix de recrutement de la part de l’OL. La dernière titularisation en Ligue 1 de l’ancien de Bergame remonte au 6 avril dernier et une défaite face à l’AJ Auxerre. Un manque de rythme qui a refroidi certains observateurs. Sur X anciennement Twitter, Pierre Menes fustige cette arrivée : « Hateboer à Lyon. J'aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils n’ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL, » déclare-t-il. En effet, depuis son départ de l’Atalanta, Hans Hateboer a du mal à retrouver le niveau de son époque italienne.
À Lyon, le Néerlandais espère retrouver un second souffle avant ses 32 ans le 9 janvier prochain. Cependant, le natif de Beerta a tout de même un soutien, celui de Paulo Fonseca, l'entraineur des Rhodaniens. En conférence de presse, le Portugais a touché un mot de la future recrue. « Nous avons besoin d’un défenseur. Un profil qui peut jouer dans différentes positions. Moussa et Clinton ne seront pas à l’OL avec la CAN. Il manque donc des joueurs, » explique-t-il. La Coupe d’Afrique des Nations débutera le 21 décembre prochain et l’OL comme d’autres clubs de Ligue 1 sera impacté. 
