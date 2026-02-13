ICONSPORT_289630_0029
Habib Beye et Medhi Benatia

L'OM démonte cette sale rumeur

OM13 févr. , 23:00
parMehdi Lunay
1
Le nom d'Habib Beye revient avec insistance à Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi. Un rebond idéal pour le Sénégalais, tout juste viré par Rennes. Le timing est même trop parfait pour certains détracteurs, 10 jours après le match bâclé des Rennais au Vélodrome.
Jeune entraîneur avec seulement deux expériences (Red Star et Rennes) au compteur, Habib Beye pourrait déjà réaliser son rêve : entraîner l'Olympique de Marseille. Ancien défenseur du club phocéen (2003-2007), le Sénégalais fait partie des cibles prioritaires de l'OM pour succéder à Roberto de Zerbi. L'Italien a quitté ses fonctions dans la semaine, quelques heures seulement après le licenciement de Beye au Stade Rennais. Un heureux hasard pour l'ancien consultant de Canal+ si Pablo Longoria le choisit dans les prochains jours.

Beye n'a pas offert un match à l'OM

Cependant, le déroulement des faits décontenance certains supporters. 10 jours avant, son Rennes avait été éliminé de la coupe de France par Marseille (3-0). Les Bretons avaient complètement raté ce rendez-vous crucial pour leur saison. Au vu de la contre-performance rennaise ce soir-là, des folles rumeurs sur la relation Beye-OM ont été lancées. Certains affirmaient que l'entraîneur avait déjà été contacté avant la rencontre, le poussant à ménager sa future équipe. De graves accusations qui ont poussé la direction marseillaise à réagir auprès du journal La Provence.
« La direction de la communication institutionnelle de l’OM a démenti ces affirmations. Le club marseillais assure qu’aucune discussion n’a eu lieu avec Habib Beye avant le départ de Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille, qui poursuit sa réflexion autour du banc, affirme vouloir respecter les procédures et les situations contractuelles des entraîneurs en place », écrit le journal provençal dans ses colonnes. Impossible pour les Marseillais de sous-estimer cette accusation de match arrangé au vu du passé tumultueux de l'OM dans ce domaine.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading