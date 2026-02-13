L'OM démonte cette sale rumeur

Le nom d'Habib Beye revient avec insistance à Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi. Un rebond idéal pour le Sénégalais, tout juste viré par Rennes. Le timing est même trop parfait pour certains détracteurs, 10 jours après le match bâclé des Rennais au Vélodrome.

Jeune entraîneur avec seulement deux expériences (Red Star et Rennes) au compteur, Habib Beye pourrait déjà réaliser son rêve : entraîner l' Olympique de Marseille . Ancien défenseur du club phocéen (2003-2007), le Sénégalais fait partie des cibles prioritaires de l'OM pour succéder à Roberto de Zerbi. L'Italien a quitté ses fonctions dans la semaine, quelques heures seulement après le licenciement de Beye au Stade Rennais. Un heureux hasard pour l'ancien consultant de Canal+ si Pablo Longoria le choisit dans les prochains jours.

Beye n'a pas offert un match à l'OM

Cependant, le déroulement des faits décontenance certains supporters. 10 jours avant, son Rennes avait été éliminé de la coupe de France par Marseille (3-0). Les Bretons avaient complètement raté ce rendez-vous crucial pour leur saison. Au vu de la contre-performance rennaise ce soir-là, des folles rumeurs sur la relation Beye-OM ont été lancées. Certains affirmaient que l'entraîneur avait déjà été contacté avant la rencontre, le poussant à ménager sa future équipe. De graves accusations qui ont poussé la direction marseillaise à réagir auprès du journal La Provence.

« La direction de la communication institutionnelle de l’OM a démenti ces affirmations. Le club marseillais assure qu’aucune discussion n’a eu lieu avec Habib Beye avant le départ de Roberto De Zerbi. L’Olympique de Marseille, qui poursuit sa réflexion autour du banc, affirme vouloir respecter les procédures et les situations contractuelles des entraîneurs en place », écrit le journal provençal dans ses colonnes. Impossible pour les Marseillais de sous-estimer cette accusation de match arrangé au vu du passé tumultueux de l'OM dans ce domaine.