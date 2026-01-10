« On subit les conséquences », les fans de l’OL accusés

En déplacement à Saint-Etienne samedi, l’OL Lyonnes ne pourra pas compter sur son public. Les supporters des Lyonnaises sont interdits de déplacement pour ce 16e de finale de Coupe de France. De quoi agacer la capitaine Wendie Renard.

Le football féminin n’est pas non plus épargné par les interdictions de déplacement. A l’occasion du derby à Saint-Etienne samedi, l’OL Lyonnes sera privé de ses fidèles. Les autorités craignent des débordements entre les supporters des deux clubs rivaux, d’où l’arrêté préfectoral totalement inhabituel pour ce 16e de finale de Coupe de France . Surprise et surtout agacée, la capitaine des Fenottes Wendie Renard estime son équipe victime du comportement des fans de l'Olympique Lyonnais

« Ils sont toujours là à nous supporter partout dans le monde. On n’a jamais eu de souci avec eux, s’est étonnée la défenseure centrale. Je peux comprendre que ce soit un derby et que cela suscite certaines questions, mais pour le développement du football féminin, je trouve ça inadmissible de freiner nos supporters. Ce ne sont pas des supporters à problème, au contraire. Ils se comportent très bien et remplissent leur rôle. Je trouve ça triste pour nous. Il faut trouver un bon compromis pour permettre aux supporters de venir soutenir leur équipe et éviter de prendre des décisions qui n’ont pas lieu d’être. Le sport doit rester un moment de partage et de loisir. »

On se bat pour remplir les stades - Wendie Renard

« Je peux comprendre que chez les garçons, un derby soit différent, mais aujourd’hui, clairement, on subit les conséquences de ce qui se passe de leur côté. On n’a pourtant pas envie de se baser là-dessus. (…) Nos supporters sont des gens bienveillants, des bons vivants. C’est frustrant et dommage de subir cette situation alors que le football féminin est encore loin du niveau de développement du football masculin. On a besoin de nos supporters, on se bat pour remplir les stades, et ce genre d’interdiction va à l’encontre de ça », a pesté Wendie Renard.