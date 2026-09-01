OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

Malick Fofana passe actuellement une visite médicale en vue de son transfert, ce mardi soir à Lyon. Sans savoir qui aura le dernier mot pour le faire signer.

L’OL est témoin, sans en tirer le moindre bénéfice, d’une folle surenchère pour se payer les services de Malick Fofana. Le club rhodanien a des accords avec Crystal Palace et Sunderland pour le transfert de son international belge. Ce dernier se dirige vers l’Angleterre, mais n’a pas encore trouvé son point de chute. Crystal Palace était le premier à avoir trouvé un accord, mais Sunderland est ensuite revenu à la charge avec une meilleure offre. Non pas pour l’OL, mais pour l’entourage, les agents et la famille de Malick Fofana, qui voulaient gratter une plus grosse part du gâteau.

Mais double coup de théâtre ce mardi soir, avec selon Romain Molina, une demande encore plus forte de la part de l’entourage du joueur belge, et acceptée par Crystal Palace. Résultat, la dernière tendance est à une arrivée de Fofana chez les Eagles, même si ces demandes de rallonge au dernier moment, confirmées par plusieurs médias dans cette journée de mardi, ne font pas vraiment sérieux pour un joueur de ce niveau.