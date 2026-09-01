OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

OL01 sept. , 20:00
parGuillaume Conte
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Malick Fofana passe actuellement une visite médicale en vue de son transfert, ce mardi soir à Lyon. Sans savoir qui aura le dernier mot pour le faire signer.
L’OL est témoin, sans en tirer le moindre bénéfice, d’une folle surenchère pour se payer les services de Malick Fofana. Le club rhodanien a des accords avec Crystal Palace et Sunderland pour le transfert de son international belge. Ce dernier se dirige vers l’Angleterre, mais n’a pas encore trouvé son point de chute. Crystal Palace était le premier à avoir trouvé un accord, mais Sunderland est ensuite revenu à la charge avec une meilleure offre. Non pas pour l’OL, mais pour l’entourage, les agents et la famille de Malick Fofana, qui voulaient gratter une plus grosse part du gâteau.
Mais double coup de théâtre ce mardi soir, avec selon Romain Molina, une demande encore plus forte de la part de l’entourage du joueur belge, et acceptée par Crystal Palace. Résultat, la dernière tendance est à une arrivée de Fofana chez les Eagles, même si ces demandes de rallonge au dernier moment, confirmées par plusieurs médias dans cette journée de mardi, ne font pas vraiment sérieux pour un joueur de ce niveau.
Résultat, Malick Fofana a décidé de passer sa visite médicale à Lyon pour gagner du temps sur son futur engagement, sans savoir quel club profitera de son passage devant les médecins, affirme Romain Molina. Seule certitude, l’OL, qui a un accord avec les deux clubs anglais, est le témoin impuissant de cette cacophonie et espère que cela va vite se régler avant la fermeture du mercato.
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Derniers commentaires

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Mais non !... là je sens une petite érection du rédacteur. Mdr

Youssouf Fofana à l’OL, le transfert a échoué !

Rien d étonnant

OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.

OL : L’arrivée de Nakamura aussi en danger

Le rédacteur qui se RÉGALE

Cherki au PSG ou au Real, l'hiver sera chaud

100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage

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