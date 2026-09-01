OL : Visite médicale en cours pour Fofana, avec une folle révélation

Mais non !... là je sens une petite érection du rédacteur. Mdr
Rien d étonnant
Paixao ? J'en n'ai rien à branler ! Mdr L'OM est ruiné. Fofana... ce n'est toujours pas fait.
Le rédacteur qui se RÉGALE
100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage
|Équipe
|Pts
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|N
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|BP
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|2
|0
|0
|3
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|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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Crystal Palace a augmenté son offre (commissions d'agents et salaire) pour égaler plus ou moins la proposition de Sunderland Palace est confiant pour faire le deal, Sunderland pensait avoir Fofana il y a encore de ça une heure Aucune idée de la suite mis à part que la soupe va
Si même le propriétaire de Sunderland se rend à l'hôpital pour s'assurer que Malick Fofana fasse bien sa visite médicale... Anecdote : le joueur a bruquement changé d'avis entre Palace et Sunderland suite à la commission plus généreuse promise par les Black Cats aux agents
Malick Fofana est actuellement À LYON avec les dirigeants de l’OL et le médecin du club. Ce dernier va lui faire passer sa visite médicale au centre Paul Santy. Une VM qui vaudra pour les deux clubs, Sunderland et Palace, car on ne sait tjrs pas où le dossier va finir. @lequipe