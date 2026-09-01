Le FC Nantes officialise la signature d'un défenseur

Quelques heures après avoir annoncé le départ de Mostafa Mohamed, le FC Nantes a officialisé à quelques minutes de la fin du mercato la signature de Fodé Doucouré jusqu'en 2029. Ce dernier arrive du Havre.

« Fodé Doucouré s'engage avec le FC Nantes pour les trois prochaines saisons. Passé par le Stade de Reims, le Red Star et dernièrement Le Havre AC, le défenseur droit vient apporter sa solidité et son expérience à l'effectif nantais. Habitué des pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2, (162 matchs à son actif), Fodé Doucouré a poursuivi sa progression au fil des saisons. Formé au Stade de Reims, il prend la direction du Red Star en 2022 où il découvre ses premières sélections avec le Mali deux ans plus tard. Ciel et Marine depuis juillet 2025, le latéral droit reconnu pour ses qualités athlétiques et sa capacité à répéter les efforts sur son couloir, devient Jaune et Vert. Il viendra étoffer les options défensives de Grégory Poirier. À 25 ans, Fodé Doucouré rejoint les Canaris avec l'ambition de mettre son énergie et son engagement au service du collectif nantais », précisent les Canaris dans un communiqué.