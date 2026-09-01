L'OGC Nice se fait prêter Niels Nkounkou par Francfort

Dans la dernière heure du mercato estival, l'OGC Nice a officialisé la signature de Niels Nkounkou. Le défenseur de 25 ans rejoint le Gym sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de l’Eintracht Francfort.

« J’ai beaucoup parlé avec Elye Wahi, qui est un très bon ami. Il m’a dit beaucoup de bien du club, de la ville et des supporters. Maintenant, j’ai surtout hâte de commencer, de découvrir le groupe et de tout donner sur le terrain. J’espère pouvoir aider l’équipe et vivre une belle saison », a confié le natif de Pontoise après avoir signé son contrat avec le Gym.