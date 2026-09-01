Chelsea compte faire signer Koné et Camara à 2h du matin





Sur le point de vendre Enzo Fernandez à Manchester City pour quasiment 140 millions d’euros, Chelsea compte bien se refaire la cerise avec non pas une, mais deux recrues.

Sky Sports dévoile que les Blues ont activé les contacts pour faire venir Lamine Camara de l’AS Monaco et Manu Koné de l’AS Roma. L’objectif du club londonien est de signer les deux joueurs, et si cela ne devait pas être le cas, alors Chelsea pourrait tenter sa chance pour un autre milieu de terrain de Premier League dont le nom n’a pas filtré.