L'OL sans Abner, Tagliafico et Mangala à Metz

Plus beau stade, mais dommage que L OM a pas d équipe
D'ou ramener les thunes pr la DNCG ??? La DNCG nous surveille pr la masse salariale, c'est tout..
Le taf sur la mentalité des joueurs a quand meme été bien faite cette année
Autant molebe je peux comprendre au vu de son match contre seville et sa nonchalance affichée.. autant gomes rodriguez quand il est rentré il a fait le taf .. meme mieux que satriano dans l'apport offensif
le probleme c'est que mangala c'est 1 match il rentre le match d'apres il est absent .. si on pouvait avoir 15M sur mangala ce serait un miracle mais c'est bien de lui qu'il faudrait se delester
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|26
|4
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|24
|30
|-6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Metz, ce dimanche à 17h15 👊🔴🔵 #FCMOL