Nicolas Tagliafico - Olympique Lyonnais

L'OL sans Abner, Tagliafico et Mangala à Metz

OL24 janv. , 18:35
parCorentin Facy
Paulo Fonseca a révélé son groupe pour le déplacement à Metz dimanche après-midi lors de la 19e journée de Ligue 1. Le technicien portugais va devoir innover puisqu’il est privé de ses deux défenseurs gauches, Abner et Tagliafico. Au milieu de terrain, Mangala est absent.
Derniers commentaires

L1 : Déluge à Marseille, OM-Lens est maintenu

Plus beau stade, mais dommage que L OM a pas d équipe

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

D'ou ramener les thunes pr la DNCG ??? La DNCG nous surveille pr la masse salariale, c'est tout..

OL : Tolisso impressionne, les arbitres ont peur de lui

Le taf sur la mentalité des joueurs a quand meme été bien faite cette année

L'OL s'incline, Fonseca a eu le dernier mot

Autant molebe je peux comprendre au vu de son match contre seville et sa nonchalance affichée.. autant gomes rodriguez quand il est rentré il a fait le taf .. meme mieux que satriano dans l'apport offensif

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

le probleme c'est que mangala c'est 1 match il rentre le match d'apres il est absent .. si on pouvait avoir 15M sur mangala ce serait un miracle mais c'est bien de lui qu'il faudrait se delester

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430264
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762430-6
10
Monaco
23187292833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

