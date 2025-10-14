OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca

Paulo Fonseca fait des merveilles avec des bouts de ficelle en ce début de saison en obtenant de bons résultats malgré un effectif très limité à l’OL. Le coach portugais est pourtant critiqué par certains observateurs.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais a été terrible pour Paulo Fonseca, qui a vu la majorité de ses tauliers de la saison partir les uns après les autres. Lacazette, Cherki, Mikautadze ou encore Perri et Matic ont vidé leur casier et dans le sens inverse, l’OL a recruté des joueurs méconnus en Europe et peu expérimentés. Malgré toutes ces contraintes et ces nombreux changements, l’ex-entraîneur du LOSC parvient pour l’instant à obtenir d’excellents résultats : une quatrième place après sept journées en Ligue 1 et deux victoires en deux matchs en Europa League. Un bilan satisfaisant qui force le respect à l’égard de Paulo Fonseca d’autant que le jeu produit par l’Olympique Lyonnais est globalement satisfaisant.

Pour autant, l’ancien entraîneur éphémère de l’AC Milan ne réalise pas un sans-faute. Sa lecture des matchs et ses changements font notamment débat et suscitent des critiques. Sur le plateau de l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’, les anciens Lyonnais Nicolas Puydebois et Enzo Reale n’ont pas été tendres. « Il y a un manque de courage dans les changements effectués par le staff. Sulc n’est pas très grand, mais, tout comme Merah, il peut te permettre de garder le ballon dans le camp adverse, et pourquoi pas, marquer le 2e but » regrette l’ancien gardien de l’OL pour Olympique et Lyonnais. Enzo Reale, passé par l’OL et Lorient, est sur la même longueur d’ondes.

« À chaque fois qu'il a joué petit bras en fin de match, il a pris des buts. Alors pourquoi ne pas essayer une autre stratégie. D'autant plus qu'ils sont en confiance, ils ne sont pas en manque de points. Il faut être plus offensif, surtout à domicile. Aller inscrire cette deuxième réalisation » estime l’ancien milieu de terrain, déçu des choix de Paulo Fonseca en cours de match et qui estime que l’OL à l’instar de son entraîneur n’est pas assez tueur et offensif en fin de match. Des défauts à vite gommer pour le coach portugais alors qu’un calendrier corsé se profile en octobre et novembre avec notamment des matchs contre Nice, Strasbourg, le Paris FC ou encore le PSG.