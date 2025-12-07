OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

Suspendu à Auxerre le 23 novembre dernier, Tyler Morton a fait son retour dans le onze de départ contre le Maccabi tel Aviv puis face à Nantes pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca… et de Corentin Tolisso.

Recruté cet été par l’Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool pour seulement 10 millions d’euros hors bonus, Tyler Morton est sans doute l’une des recrues les plus impactantes du mercato en Ligue 1. Son importance ne se mesure pas au travers de ses statistiques, lesquelles sont modestes avec 1 but et 1 passe décisive depuis le début de la saison. L’Anglais, installé devant la défense par Paulo Fonseca, est la pièce maîtresse du jeu lyonnais. Son retour, après sa suspension pour le déplacement à Auxerre le 23 novembre, a fait le plus grand bien aux Gones.

Sa présence permet surtout à Corentin Tolisso de jouer un cran plus haut, là où l’international français parvient à être décisif et brillant depuis le début de la saison comme le souligne le média spécialisé Olympique et Lyonnais. « Avec le retour en forme de Tyler Morton, l’OL a retrouvé quelque chose de précieux : sa colonne vertébrale » explique le compte pro-Lyon avant de poursuivre.

« Quand l’Anglais est là, tout change : jeu plus propre, rapide et vertical, pression cassée balle au pied (70% de dribbles réussis), Tolisso libéré plus haut, une équipe qui marque plus… Morton est notre métronome, celui qui redonne un vrai sens au jeu de Fonseca. Greif - Niakhaté - Morton - Tolisso : la colonne vertébrale est de retour… et on le ressent déjà sur le terrain » se réjoui le site spécialisé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Avec l’absence de Tanner Tessmann ce dimanche soir pour le déplacement à Lorient, le rôle de Tyler Morton sera encore plus déterminant. L’Anglais devrait évoluer dans le coeur du jeu, épaulé par Tolisso et de Carvalho afin d’alimenter les attaquants que pourraient être Satriano, Moreira et Sulc. Suffisant pour guider l’OL vers une 8e victoire cette saison en Ligue 1 et ainsi revenir à deux points de la troisième place ?