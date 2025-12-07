ICONSPORT_272971_0120

OL : Un magicien anglais métamorphose Tolisso

OL07 déc. , 11:00
parCorentin Facy
Suspendu à Auxerre le 23 novembre dernier, Tyler Morton a fait son retour dans le onze de départ contre le Maccabi tel Aviv puis face à Nantes pour le plus grand bonheur de Paulo Fonseca… et de Corentin Tolisso.
Recruté cet été par l’Olympique Lyonnais en provenance de Liverpool pour seulement 10 millions d’euros hors bonus, Tyler Morton est sans doute l’une des recrues les plus impactantes du mercato en Ligue 1. Son importance ne se mesure pas au travers de ses statistiques, lesquelles sont modestes avec 1 but et 1 passe décisive depuis le début de la saison. L’Anglais, installé devant la défense par Paulo Fonseca, est la pièce maîtresse du jeu lyonnais. Son retour, après sa suspension pour le déplacement à Auxerre le 23 novembre, a fait le plus grand bien aux Gones.
Sa présence permet surtout à Corentin Tolisso de jouer un cran plus haut, là où l’international français parvient à être décisif et brillant depuis le début de la saison comme le souligne le média spécialisé Olympique et Lyonnais. « Avec le retour en forme de Tyler Morton, l’OL a retrouvé quelque chose de précieux : sa colonne vertébrale » explique le compte pro-Lyon avant de poursuivre.
« Quand l’Anglais est là, tout change : jeu plus propre, rapide et vertical, pression cassée balle au pied (70% de dribbles réussis), Tolisso libéré plus haut, une équipe qui marque plus… Morton est notre métronome, celui qui redonne un vrai sens au jeu de Fonseca. Greif - Niakhaté - Morton - Tolisso : la colonne vertébrale est de retour… et on le ressent déjà sur le terrain » se réjoui le site spécialisé sur l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Avec l’absence de Tanner Tessmann ce dimanche soir pour le déplacement à Lorient, le rôle de Tyler Morton sera encore plus déterminant. L’Anglais devrait évoluer dans le coeur du jeu, épaulé par Tolisso et de Carvalho afin d’alimenter les attaquants que pourraient être Satriano, Moreira et Sulc. Suffisant pour guider l’OL vers une 8e victoire cette saison en Ligue 1 et ainsi revenir à deux points de la troisième place ?
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading