OL : Un Lyonnais de plus va regarder le Mondial à la télé

Malgré la belle saison de l'OL, les joueurs lyonnais ont beaucoup de mal à convaincre leur sélectionneur de les emmener en Amérique. Une grosse déception est annoncée pour Tanner Tessmann.

Ce mardi, les Etats-Unis dévoileront l’équipe retenue par Mauricio Pochettino pour « leur » Coupe du monde. L’équipe américaine ne suscite pas beaucoup d’espoirs, sachant qu’elle est dans une période très décevante de son histoire, avec des résultats en berne et un état d’esprit qui n’incite guère à l’optimisme à trois semaines du début de la Coupe du monde.

Tessmann éjecté de la liste US

Les supporters de l’OL vont suivre avec attention la liste de l’entraineur argentin, notamment car l’un des joueurs de Paulo Fonseca est concerné. Mais la déception risque d’être de mise. Selon les révélations de The Guardian, Tanner Tessmann ne sera pas convoqué pour le rendez-vous du continent américain. Le milieu de terrain a manqué les deux derniers matchs de l’OL sur blessure, mais son absence ne serait pas forcément liée à son pépin physique qui est considéré comme mineur.

C’est plutôt son niveau de jeu affiché sur la deuxième partie de saison qui n’a pas convaincu le sélectionneur US. Une grosse déception pour le Lyonnais, qui faisait partie de la dernière liste en mars 2026, mais n’a donc visiblement pas passé le « cut ». Une décision qui reflète aussi sa saison, plutôt bien partie avec des performances solides pour les Gones, avant de décevoir clairement au moment où l’OL devait monter en puissance en deuxième partie de saison. Cette non-sélection risque toutefois de lui faire mal, et ne va pas aider à voir sa cote remonter sur le marché des transferts.

La sanction tombe donc et les milieux de terrain lyonnais ont du mal à convaincre leur sélectionneur. Après Tyler Norton, Corentin Tolisso et Orel Mangala, Tanner Tessmann manque ainsi sa « World Cup ». Heureusement, il reste la belle surprise de la saison Pavel Sulc, qui sera encore une fois le joker de la République Tchèque après sa première année très réussie avec l’OL.