OL : Un joueur fonce au Qatar

L'Olympique Lyonnais a abordé la saison 2025-2026 avec un effectif limité. C'est l'attaque qui donne le plus de soucis à Paulo Fonseca. Cela ne va pas s'arranger puisque l'une de ses options au poste va partir au Qatar dans les prochains jours.

Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Cinquième de Ligue 1, l' Olympique Lyonnais réussit-il son début de saison ? Si les Gones ont récemment déçu avec deux défaites de rang contre Toulouse et Nice, on doit quand même répondre oui. L'OL était pratiquement en Ligue 2 cet été, étant sauvé par la prise de pouvoir de Michele Kang. Surtout, les Lyonnais ont réduit la voilure sur le plan financier. L'effectif pléthorique offert par John Textor en 2024 a nettement diminué. Lyon s'appuie désormais sur un groupe réduit et jeune.

Alejandro Gomes Rodriguez file au Qatar

Cet affaiblissement général se ressent surtout en attaque où l'OL n'aligne parfois aucun numéro 9 de métier au profit d'un milieu supplémentaire. Fonseca n'a pas beaucoup de buteurs disponibles avec l'Uruguayen Martin Satriano et les deux jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Trois solutions qui ne seront plus que deux dans les prochains jours. En effet, Alejandro Gomes Rodriguez va quitter le Rhône pour rejoindre la sélection anglaise U17. Celle-ci dispute le Mondial au Qatar en novembre.

A l'instar de la Coupe du monde 2026 l'été prochain, cette compétition réunit désormais 48 équipes. Comme le rappelle le site Olympique et Lyonnais, l'Angleterre défiera le Venezuela, Haïti et l'Egypte au premier tour avant de potentiels seizièmes de finale, huitièmes, quarts, demi et finale. Dans ce contexte, le jeune attaquant de 17 ans ratera les matchs contre le Paris FC, Brest et le PSG à coup sûr ainsi que le match contre le Betis en Ligue Europa. Un scénario dommageable pour l'OL mais pas dramatique puisque Fonseca ne lui a pas offert la moindre minute en match officiel cette saison.