OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg

OL01 oct. , 19:13
parCorentin Facy
L'OL a publié ce mercredi le groupe de joueurs retenus par Paulo Fonseca pour la réception de Salzbourg jeudi lors de la 2e journée d'Europa League. Quatre joueurs blessés manquent à l'appel : Descamps, Abner, Nuamah et Mangala. Pour le reste, aucune surprise dans le groupe lyonnais.
