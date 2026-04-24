OL : Un banni revient, Fonseca l’a à œil

Avant la venue de l’AJ Auxerre samedi, l’Olympique Lyonnais enregistre le retour de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche a purgé ses trois matchs de suspension et revient sans savoir s’il pourra retrouver son statut de titulaire d’ici la fin de la saison. Une chose est sûre, c’est que l’Argentin sera attendu au tournant au niveau de son comportement.

Quand ce ne sont pas les blessures, les suspensions viennent aussi réduire la marge de manœuvre de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a dû composer sans Nicolas Tagliafico, suspendu trois matchs pour son mauvais geste sur le Monégasque Lamine Camara le 22 mars dernier. Le latéral gauche avait réussi l’exploit de récolter un deuxième carton rouge trois jours après celui reçu contre le Celta Vigo (0-2) en Ligue Europa. C’était bien le signe d’un excès de nervosité de la part de Nicolas Tagliafico, très critiqué.

L’international argentin avait ensuite rejoint sa sélection dans la foulée. Mais une fois revenu, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a sûrement eu droit au recadrage de Paulo Fonseca. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Mais nous allons en discuter, car ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, avait prévenu le coach des Gones en conférence de presse. C'est un joueur expérimenté qui a cédé sous le coup de la frustration. Nous devons rester équilibrés, c'est primordial. »

Fonseca a des alternatives

Privé d’une solution au poste de latéral gauche, le Portugais ne s’est pas seulement appuyé sur Abner Vinicius. En plus du Brésilien, également utilisé au milieu de terrain ou dans un rôle hybride, le technicien a aussi misé sur la polyvalence de Ruben Kluivert et d’Hans Hateboer. De retour pour la réception d’Auxerre samedi, Nicolas Tagliafico n’aura donc pas le champ libre, lui qui n’a plus joué depuis le 1er avril avec l’Albiceleste.