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Paulo Fonseca

OL : Un banni revient, Fonseca l’a à œil

OL24 avr. , 17:00
parEric Bethsy
2
Avant la venue de l’AJ Auxerre samedi, l’Olympique Lyonnais enregistre le retour de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche a purgé ses trois matchs de suspension et revient sans savoir s’il pourra retrouver son statut de titulaire d’ici la fin de la saison. Une chose est sûre, c’est que l’Argentin sera attendu au tournant au niveau de son comportement.
Quand ce ne sont pas les blessures, les suspensions viennent aussi réduire la marge de manœuvre de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a dû composer sans Nicolas Tagliafico, suspendu trois matchs pour son mauvais geste sur le Monégasque Lamine Camara le 22 mars dernier. Le latéral gauche avait réussi l’exploit de récolter un deuxième carton rouge trois jours après celui reçu contre le Celta Vigo (0-2) en Ligue Europa. C’était bien le signe d’un excès de nervosité de la part de Nicolas Tagliafico, très critiqué.
L’international argentin avait ensuite rejoint sa sélection dans la foulée. Mais une fois revenu, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a sûrement eu droit au recadrage de Paulo Fonseca. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Mais nous allons en discuter, car ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, avait prévenu le coach des Gones en conférence de presse. C'est un joueur expérimenté qui a cédé sous le coup de la frustration. Nous devons rester équilibrés, c'est primordial. »

Fonseca a des alternatives

Privé d’une solution au poste de latéral gauche, le Portugais ne s’est pas seulement appuyé sur Abner Vinicius. En plus du Brésilien, également utilisé au milieu de terrain ou dans un rôle hybride, le technicien a aussi misé sur la polyvalence de Ruben Kluivert et d’Hans Hateboer. De retour pour la réception d’Auxerre samedi, Nicolas Tagliafico n’aura donc pas le champ libre, lui qui n’a plus joué depuis le 1er avril avec l’Albiceleste.

Ligue 1

25 avril 2026 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Auxerre
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"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.

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Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.

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Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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