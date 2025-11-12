OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Arrivé cet été du côté de l’OL pour 10 millions d’euros, Tyler Morton s’est déjà imposé au sein du milieu de terrain du club rhodanien. Mais le joueur anglais est courtisé par un club de Premier League. Le septuple champion de France pourrait lâcher du lest au vu de sa situation financière.

Devenu champion d’Europe U21 avec l’Angleterre, Tyler Morton a su convaincre depuis le début de saison. Le milieu de terrain de 23 ans a trouvé sa place au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Arrivé cet été pour 10 millions d’euros, le joueur anglais est déjà sur les tablettes de certains clubs de Premier League. Cette saison, Morton a disputé 11 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe décisive. Titulaire dès son arrivée, l’Anglais fait partie du trio au milieu de terrain aux côtés de Corentin Tolisso et Tanner Tessmann.

Morton attire la Premier League

Mais cette semaine, le média Jeunes Footeux dévoile que Crystal Palace suit le joueur de près. Le club anglais anticipe le départ d’un de ses milieux de terrain. Les Eagles savent qu’il sera compliqué de conserver le jeune Adam Wharton. Le joueur de 21 ans est suivi par Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United. Un transfert qui pourrait monter jusqu’à 70 millions d’euros. Dans ce cas, Tyler Morton est une option pour remplacer Adam Wharton. En cas d’une offre financièrement intéressante, l’OL serait dans l’obligation d’accepter.

Le club rhodanien reste dans une situation financière difficile et le club doit continuer à faire rentrer de l’argent. Sous contrat jusqu’en 2030, Tyler Morton pourra-t-il résister à l’appel d’un retour en Premier League ? L’international espoirs anglais pourrait rapporter un petit billet à l’Olympique Lyonnais l’été prochain. En attendant, l’OL devra déjà faire sans lui pour le retour de la trêve à Auxerre. Suite à un carton jaune pris face au PSG, l’Anglais manquera le déplacement en Bourgogne à cause du match de sursis concédé contre Rennes après son carton rouge.