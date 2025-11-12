ICONSPORT_276732_0245

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

OL12 nov. , 13:20
parNathan Hanini
6
Arrivé cet été du côté de l’OL pour 10 millions d’euros, Tyler Morton s’est déjà imposé au sein du milieu de terrain du club rhodanien. Mais le joueur anglais est courtisé par un club de Premier League. Le septuple champion de France pourrait lâcher du lest au vu de sa situation financière.
Devenu champion d’Europe U21 avec l’Angleterre, Tyler Morton a su convaincre depuis le début de saison. Le milieu de terrain de 23 ans a trouvé sa place au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Arrivé cet été pour 10 millions d’euros, le joueur anglais est déjà sur les tablettes de certains clubs de Premier League. Cette saison, Morton a disputé 11 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe décisive. Titulaire dès son arrivée, l’Anglais fait partie du trio au milieu de terrain aux côtés de Corentin Tolisso et Tanner Tessmann.

Morton attire la Premier League

Mais cette semaine, le média Jeunes Footeux dévoile que Crystal Palace suit le joueur de près. Le club anglais anticipe le départ d’un de ses milieux de terrain. Les Eagles savent qu’il sera compliqué de conserver le jeune Adam Wharton. Le joueur de 21 ans est suivi par Liverpool, Manchester City ou encore Manchester United. Un transfert qui pourrait monter jusqu’à 70 millions d’euros. Dans ce cas, Tyler Morton est une option pour remplacer Adam Wharton. En cas d’une offre financièrement intéressante, l’OL serait dans l’obligation d’accepter.
Le club rhodanien reste dans une situation financière difficile et le club doit continuer à faire rentrer de l’argent.  Sous contrat jusqu’en 2030, Tyler Morton pourra-t-il résister à l’appel d’un retour en Premier League ? L’international espoirs anglais pourrait rapporter un petit billet à l’Olympique Lyonnais l’été prochain. En attendant, l’OL devra déjà faire sans lui pour le retour de la trêve à Auxerre. Suite à un carton jaune pris face au PSG, l’Anglais manquera le déplacement en Bourgogne à cause du match de sursis concédé contre Rennes après son carton rouge.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Euro U21

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_244975_0016
OL

L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang

ICONSPORT_275433_0219
OM

OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre

man united vire onana pour liberer la place a maignan iconsport 258280 0006 391650
Serie A

Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes

Fil Info

16:30
L'OL en NBA, Tony Parker tend la main à Michele Kang
16:05
OM : Robinio Vaz élu joueur du mois d'octobre
16:00
Italie : Maignan à la Juventus, Milan s'étouffe
15:30
Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes
15:07
Ang : Wolverhampton choisit Rob Edwards pour réussir un miracle
15:00
L'OM se fait tabasser par JR25
14:40
France-Ukraine du 13 novembre : Sur quelle chaine suivre le match
14:20
PSG : L'Allemagne attaque Paris
14:00
OL : Paulo Fonseca a très peur

Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading