OL : Trop fort mais insupportable, Tolisso créé la polémique

Encore une fois déterminant ce dimanche contre Rennes, Corentin Tolisso porte l'OL vers un podium qui semblait totalement impensable en début de saison. Avec une place en équipe de France pour le Mondial comme consécration. Le coeur des Français n'est pas encore gagné.

Un sélectionneur va se priver de ce joueur fantastique… c’est une hérésie !!! », a même balancé l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui a lancé sans le vouloir un débat assez houleux sur les réseaux sociaux avec cette affirmation. En effet, si la plupart des suiveurs de la », a même balancé l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui a lancé sans le vouloir un débat assez houleux sur les réseaux sociaux avec cette affirmation. En effet, si la plupart des suiveurs de la Ligue 1 s’accorde à dire que le niveau de Corentin Tolisso est épatant, c’est finalement son comportement qui est le plus souvent pointé du doigt. Connu pour en rajouter beaucoup à chaque contact et pour mettre la pression sur l’arbitre, le milieu de terrain énerve visiblement beaucoup de monde.

« C’est son attitude sur le terrain qui pose problème », « par rapport au groupe France, Deschamps ne veut pas de ce comportement », « un joueur tellement détestable, il y a une justice », « 82 minutes sur 90 à se rouler par terre et à pleurer », « il n’a rien à faire en équipe de France, toute la France le déteste », « ne fait que simuler et se plaindre », ont lancé des internautes qui n’ont visiblement pas envie de voir le Lyonnais rejoindre Clairefontaine au mois de juin. Cela ne devrait pas être le cas, même si cela ne dérangera pas trop les fans de l’OL, qui seront aussi ravis de voir leur capitaine se reposer cet été en vue de la saison prochaine.