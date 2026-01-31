OL : Tout va trop bien, Fonseca n'aime pas ça

L’OL est sur une superbe dynamique et souhaite poursuivre sa marche en avant. Ce dimanche, les Gones recevront le LOSC avec l’ambition de frapper fort.

L’Olympique Lyonnais reste sur une série de neuf victoires consécutives et entend continuer à impressionner. Les Rhodaniens savent qu’ils n’étaient pas attendus et veulent jouer les trouble-fêtes, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Avant la réception du LOSC ce dimanche au Groupama Stadium, l’ OL apparaît plus concentré que jamais, d’autant que les Dogues sont des concurrents directs pour une place en Ligue des champions à l’issue de la saison. Paulo Fonseca tient absolument à ce que ses troupes restent sereines et ne perdent pas ce qui fait leur force depuis plusieurs mois.

Fonseca connait bien la chanson

Ces dernières heures dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, l'entraîneur de l'OL a en effet envoyé un message clair à ses hommes : « Je regarde toujours le classement. Mais prenons match par match, c'est le principal. On sait que nous traversons une bonne période, et nous voulons la prolonger. Sauf que le championnat est très compétitif. S'imposer, c'est difficile. C'est pourquoi j'ai dit aux gars que notre objectif est toujours le prochain adversaire.

Nous avons un effectif équilibré, et c'est très important. J'essaie de maintenir cela. On a rien gagné encore. Il reste du temps avant la fin de la saison. Je n'aime pas l'euphorie. [...] J'ai beaucoup d'expérience dans ce milieu. Je sais que lorsqu'on gagne, c'est normal que l'opinion soit positive. Et c'est l'inverse après les défaites. Je respecte cela et moi aussi, je dois être équilibré. Il nous reste beaucoup à faire et des progrès à effectuer ».

L’OL aura de nombreuses échéances à gérer d’ici la fin de saison. Les ambitions sont grandes, mais les certitudes ne sont pas encore assez solides pour se passer d’humilité. Paulo Fonseca en a pleinement conscience et il faudra déjà se montrer à la hauteur face au LOSC ce dimanche.