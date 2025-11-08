OL : Tolisso n'est pas le seul Lyonnais blacklisté en sélection

Malgré ses bonnes performances avec l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif a été rétrogradé en sélection. Le gardien n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement de la Slovaquie, sans doute à cause du malentendu en octobre dernier.

L’épisode n’est manifestement pas digéré. Absent lors du précédent rassemblement de la Slovaquie, Dominik Greif subit ce qui ressemble fortement à une sanction. Le gardien de l’Olympique Lyonnais , seulement réserviste, ne figure pas dans la liste donnée par Francesco Calzona. Ce n’est sûrement pas un choix sportif compte tenu de ses bonnes performances depuis son arrivée à Lyon cet été. Le sélectionneur et les dirigeants slovaques lui font payer son refus de se présenter en octobre dernier.

Pour rappel, Dominik Greif, contrairement au Toulousain Mario Sauer, n’avait accepté aucune des trois solutions proposées par la Fédération pour rejoindre la sélection. « Il a donc décidé de ne pas venir », annonçait l’attachée de presse de la Slovaquie Monika Jurigova. Surpris, le natif de Bratislava avait donné une version bien différente dans un communiqué. « Ce n'est pas que je refuse de représenter la sélection. Absolument pas, se justifiait le dernier rempart. La raison est banale et absurde. Nous n'avons pas réussi à organiser mon voyage de manière à ce qu'il soit acceptable pour les deux parties. »

Dominik Greif clamait ainsi sa bonne volonté et ne comprenait pas la communication agressive de sa Fédération. Il faut croire que le gardien de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas expliqué avec ses supérieurs ces dernières semaines. C’est donc sans lui que la Slovaquie affrontera l’Irlande du Nord et l’Allemagne les 14 et 17 novembre pour les qualifications en Coupe du monde 2026. Le banni passera la trêve internationale à l’Olympique Lyonnais aux côtés de l'international français Corentin Tolisso, un autre indésirable probablement surpris par le traitement infligé.