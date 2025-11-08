ICONSPORT_271163_0454
Dominik Greif, Moussa Niakhaté et Enzo Molebe

OL : Tolisso n'est pas le seul Lyonnais blacklisté en sélection

OL08 nov. , 17:00
parEric Bethsy
0
Malgré ses bonnes performances avec l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif a été rétrogradé en sélection. Le gardien n’a pas été convoqué pour le prochain rassemblement de la Slovaquie, sans doute à cause du malentendu en octobre dernier.
L’épisode n’est manifestement pas digéré. Absent lors du précédent rassemblement de la Slovaquie, Dominik Greif subit ce qui ressemble fortement à une sanction. Le gardien de l’Olympique Lyonnais, seulement réserviste, ne figure pas dans la liste donnée par Francesco Calzona. Ce n’est sûrement pas un choix sportif compte tenu de ses bonnes performances depuis son arrivée à Lyon cet été. Le sélectionneur et les dirigeants slovaques lui font payer son refus de se présenter en octobre dernier.
Pour rappel, Dominik Greif, contrairement au Toulousain Mario Sauer, n’avait accepté aucune des trois solutions proposées par la Fédération pour rejoindre la sélection. « Il a donc décidé de ne pas venir », annonçait l’attachée de presse de la Slovaquie Monika Jurigova. Surpris, le natif de Bratislava avait donné une version bien différente dans un communiqué. « Ce n'est pas que je refuse de représenter la sélection. Absolument pas, se justifiait le dernier rempart. La raison est banale et absurde. Nous n'avons pas réussi à organiser mon voyage de manière à ce qu'il soit acceptable pour les deux parties. »

Lire aussi

OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposteOL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte
Dominik Greif clamait ainsi sa bonne volonté et ne comprenait pas la communication agressive de sa Fédération. Il faut croire que le gardien de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas expliqué avec ses supérieurs ces dernières semaines. C’est donc sans lui que la Slovaquie affrontera l’Irlande du Nord et l’Allemagne les 14 et 17 novembre pour les qualifications en Coupe du monde 2026. Le banni passera la trêve internationale à l’Olympique Lyonnais aux côtés de l'international français Corentin Tolisso, un autre indésirable probablement surpris par le traitement infligé.
0
Articles Recommandés
Mason Greenwood
Ligue 1

A l’orgueil face à Brest, l’OM reprend la tête

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_276526_0085
OM

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

ICONSPORT_272593_0001
PSG

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

Fil Info

18:58
A l’orgueil face à Brest, l’OM reprend la tête
18:53
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
18:45
Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé
18:30
Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi
18:10
Dugarry prend Mbappé pour taper sur Gérard Lopez
18:04
Le Havre - Nantes : Les compos (19h sur Ligue 1+)
17:50
L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi
17:34
Fin de l’incroyable série pour le Bayern !
17:33
Brest offre l’ouverture du score à l’OM (vidéo)

Derniers commentaires

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

Et c’est Baracacolac qui va prendre les choses en main, pour le plus grand plaisir des supps zinzin… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Rien que chez les sardines, le meilleur, c’est Roulis, parce que sans lui ce serait la Bérézina… 😏🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

Ça va encore s enflammer pour rien

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

Zerbib, il a fait comme Fonfon du LoL , il a préserver ses meilleures biquettes pour la FarmersLigue, et ça marche… 🤪🇵🇹🇺🇦🇧🇷🇫🇷

OM - Brest : les compos (17h sur BeIN 1)

Même tarif oui....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10122461421-7
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading