OL : Tolisso impressionne, les arbitres ont peur de lui

Homme fort de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso n’impressionne pas seulement ses coéquipiers. D’après le témoignage du Tchèque Pavel Sulc, le milieu français a aussi un impact sur le comportement de ses adversaires et sur les arbitres.

L'ambiance est super mais c'est bien plus intense, un tout autre niveau, a comparé le Tchèque dans un entretien accordé à L’Equipe. On travaille beaucoup plus la tactique, on commence même toujours par la tactique ! » Pavel Sulc a changé de monde. Passé du Viktoria Plzen à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le milieu offensif évolue à un niveau bien supérieur, y compris à l’entraînement au quotidien. «, a comparé le Tchèque dans un entretien accordé à L’Equipe.

Au-delà des exigences du coach Paulo Fonseca, le couteau suisse des Gones côtoie désormais des joueurs beaucoup plus confirmés. A commencer par son capitaine. « Si Corentin Tolisso est au-dessus ? Oui, bien sûr. Il est comme... Il est le directeur du match, a osé Pavel Sulc. Quand il est sur le terrain, tu vois que même les arbitres ou les adversaires font attention à lui en permanence, pour eux ce n'est pas un joueur comme les autres. C'est aussi pour ça qu'il est si important pour nous. Il est fort dans tous les domaines. Je suis un grand fan. »

De toute façon, Coco jouera - Pavel Sulc

Il était donc impossible pour la recrue estivale de convoiter la place de l’international français. « A Plzen, je jouais au poste de Coco. Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu qu'il y jouait, j'aurais pu être en colère. Ou je pouvais montrer au coach que je pouvais faire du bien comme attaquant, sur un côté, ou peut-être dans une autre position au milieu. De toute façon, Coco jouera, donc je dois montrer au coach que je peux travailler pour l'équipe ailleurs », a expliqué celui qui a prouvé sa capacité d’adaptation dans de nombreuses positions.