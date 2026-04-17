OL : Tolisso forfait contre le PSG

A 48 heures du déplacement de l'OL au Parc des Princes, Paulo Fonseca a annoncé le forfait de Corentin Tolisso pour cette rencontre.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, pour le match de dimanche soir contre le Paris Saint-Germain, le club rhodanien devra se passer de Corentin Tolisso. « Cette fois nous n'aurons pas Coco Tolisso, je savais quand je l'ai utilisé contre Lorient la semaine dernière en deuxième mi-temps que c'était un risque. Nous avions besoin de lui mais je savais que nous prenions un risque pour le match suivant. Et il n'est pas prêt, il est touché aux adducteurs », a précisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.