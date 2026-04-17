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Corentin Tolisso

OL : Tolisso forfait contre le PSG

OL17 avr. , 13:40
parClaude Dautel
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A 48 heures du déplacement de l'OL au Parc des Princes, Paulo Fonseca a annoncé le forfait de Corentin Tolisso pour cette rencontre.
C'est une mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, pour le match de dimanche soir contre le Paris Saint-Germain, le club rhodanien devra se passer de Corentin Tolisso. « Cette fois nous n'aurons pas Coco Tolisso, je savais quand je l'ai utilisé contre Lorient la semaine dernière en deuxième mi-temps que c'était un risque. Nous avions besoin de lui mais je savais que nous prenions un risque pour le match suivant. Et il n'est pas prêt, il est touché aux adducteurs », a précisé l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
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Derniers commentaires

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On est tellement à chier en ce moment que oui il a fallu faire entrer Tolisso. Prend une tisane.

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vérolé... 🦠🦠🦠

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OL : Tolisso forfait contre le PSG

Tolisso est sur le podium des catins de ligue 1 , que tu le veules ou non!! Ce mec est une plaie sur un terrain pour les arbitres et les adversaires.... Surtout pas un exemple pour les momes!!

OL : Tolisso forfait contre le PSG

Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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