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OL : Tolisso a un rêve fou avant de quitter Lyon

OL10 mai , 17:00
parNathan Hanini
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Homme fort de l’effectif de Paulo Fonseca, Corentin Tolisso n’a pas encore coché toutes les cases lors de son aventure à l’OL. L’international français a encore une mission à achever.
L’Olympique Lyonnais peut dès ce soir valider sa participation à la prochaine Ligue des champions. Une aubaine pour le club rhodanien après une saison au-dessus des attentes. Le groupe de Paulo Fonseca doit s’imposer à Toulouse et espérer un faux pas du LOSC à Monaco. Sinon, tout se jouera la semaine prochaine face à Lens. Artisan du succès lyonnais cette saison, l’enfant du club Corentin Tolisso réalise sa meilleure saison d’un point de vue statistique. En championnat, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich compte dix buts et quatre passes décisives en 28 apparitions. Sous contrat jusqu’en 2027 au sein du septuple champion de France, l’international français (28 sélections) a encore un rêve avec son club de cœur.

Tolisso a encore une mission

Dans un entretien pour Téléfoot, la question de son avenir au sein de la capitale des Gaules a été évoquée. En fin de contrat la saison prochaine, il a été questionné sur son avenir et pas par n’importe qui. C’est Alexandre Lacazette qui lui a posé la question. « Ce n’est pas le moment d’aller rejoindre Alexandre Lacazette. On n'a que 2/3 ans d’écart donc s’il reste encore un peu là-bas, peut-être quand je serai beaucoup plus vieux, je ne sais pas. Pour l’instant ce n’est pas mon objectif. Pour moi, il manque le trophée du cœur, de remporter quelque chose avec l’OL. C’est vraiment quelque chose que j’ai envie de faire avant la fin de ma carrière, » explique le champion du monde 2018. Depuis son retour au sein du club rhodanien, Corentin Tolisso est monté en puissance pour redevenir le patron du milieu de terrain lyonnais. Homme fort de Paulo Fonseca, le joueur de 31 ans est également l’homme fort du vestiaire rhodanien. Sur cette fin de saison, le Lyonnais poursuit sa bonne forme avec deux buts et trois passes décisives sur les deux dernières journées de Ligue 1.
C. Tolisso

C. Tolisso

FranceFrance Âge 31 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts10
Passes décisives4
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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Soit pas jaloux.....et peut-être une 2 eme etoiles

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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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