OL : Textor va encore plomber les prochains mercatos

10 oct.
Eric Bethsy
Mis à l’écart de la présidence de l’Olympique Lyonnais, John Textor en reste le propriétaire par l’intermédiaire de sa holding Eagle Football. Le club rhodanien n’est donc pas sorti d’affaire étant donné les problèmes financiers de l’Américain à qui le fond Ares a accordé un sursis.
Si l’Olympique Lyonnais a calmé la DNCG, qui menaçait de le rétrograder en Ligue 2, le club désormais présidé par Michele Kang a encore du souci à se faire. La formation rhodanienne, malgré la mise à l’écart de John Textor, appartient toujours à la holding de l’Américain Eagle Football. Les Gones restent donc concernés par les mésaventures de l’hommes d’affaires dont les finances sont inquiétantes depuis plusieurs années.

Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil aux résultats de l’exercice 2022-2023 qui présentent une perte de 188 M€, avec une dette supérieure à 389 M€ à des taux entre 16 et 22%. Ces comptes ayant été publiés début octobre, soit des mois en retard, le fond américain Ares aurait pu s’emparer des clubs d’Eagle qui servaient de garantie lors du prêt. Mais John Textor bénéficie d’un sursis puisque son principal créancier s’est engagé à ne pas exiger le remboursement de la dette durant les douze prochains mois. « Nous sommes heureux de bénéficier du soutien de notre prêteur principal », s’est réjoui le dirigeant auprès de l'AFP, en conseillant de ne pas « accorder trop d'importance » à la durée du sursis.
Ares « a simplement fourni l'assurance minimale nécessaire pour que l'auditeur puisse signer l'audit en toute sérénité », a ajouté John Textor, sans parvenir à rassurer le journaliste Barth Ruzza, inquiet pour la survie et les prochains mercatos à Lyon. « Cela aurait pu être pire, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant une bonne nouvelle. La DNCG et le mercato qui arrivent vont être à la fois chauds et surtout glacials ! John Textor et ses complices ont détruit le club et son histoire. L'OL en apnée. HONTE sur vous », a écrit le spécialiste des Gones sur X.
0
Loading