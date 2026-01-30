ICONSPORT_278470_0294

LdC : Monaco promet l’enfer au PSG

Monaco30 janv. , 13:18
parGuillaume Conte
2
L'AS Monaco a hérité du pire tirage au sort possible avec le PSG en barrages de la Ligue des Champions. Cela n'empêche pas le club de la Principauté d'être ambitieux.
Voilà un tirage au sort de Ligue des Champions moins sexy que prévu. L’AS Monaco avait une chance sur deux d’affronter le PSG en barrages de la Ligue des Champions, et le club de la Principauté est tombé sur le champion d’Europe en titre. Difficile de trouver pire, surtout que niveau dépaysement, il était possible de trouver mieux avec Newcastle notamment.

Monaco espère être au complet pour faire trembler le PSG

Présent en Suisse pour suivre le tirage au sort, Thiago Scuro a néanmoins fait savoir à quel point il était réjoui d’affronter le PSG dans ce match couperet. Et le directeur sportif de l’ASM de rappeler que son équipe savait se transcender dans les gros matchs, à l’image de son solide match nul contre la Juventus pour aller chercher la qualification en barrages.
« Pour moi, c’est positif pour le football français, on va avoir deux belles soirées. C’est aussi un moment spécial pour nous de défier le PSG en barrages, j’espère qu’on va être prêts pour cette confrontation. On connait bien le PSG, c’est très difficile de jouer contre eux, c’est le tenant du titre. Ce n’est pas facile, mais il faut travailler pour avoir une bonne préparation pour les deux matchs. On veut avoir tous nos joueurs disponibles, et avoir une très bonne mentalité. C’est très important », a souligné le dirigeant monégasque au micro de Canal+.
Une volonté de montrer un autre visage que celui que Monaco affiche ces dernières semaines, avec un glissement dangereux dans le ventre mou du classement de Ligue 1 en raison de nombreuses absences et de largesses défensives inquiétantes.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0156 (1)
OL

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

ICONSPORT_283297_0256
FC Nantes

Nantes : Une catastrophe de plus

ICONSPORT_281551_0052
OM

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

ICONSPORT_283678_0131
Europa League

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Fil Info

30 janv. , 14:30
OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang
30 janv. , 14:00
Nantes : Une catastrophe de plus
30 janv. , 13:40
OM : La Provence démolit Longoria et Benatia
30 janv. , 13:20
EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages
30 janv. , 13:02
LdC : Le tirage au sort complet des play-offs
30 janv. , 13:00
L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence
30 janv. , 12:40
L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans
30 janv. , 12:26
LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages

Derniers commentaires

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Je viens de voir le tableau merci

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Dac merci je comprenais pas très bien

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

Red13 faut qu'il arrête de boire justement et qu'il entame une cure... l'alcoolisme est une maladie sérieuse

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading