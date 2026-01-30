LdC : Monaco promet l’enfer au PSG

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!