OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

OL24 juin , 14:00
parClaude Dautel
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John Textor est sorti de son silence suite à l'annonce mardi par l'OL de la plus que probable reprise du club par Michele Kang. L'homme d'affaires américain tient surtout à mettre en cause l'actuel directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, dont il pense qu'il a retourné sa veste.
C'est dans une déclaration mise en ligne sur le site d'Eagle Football Holdings que John Textor a décidé de réagir aux derniers événements intervenus à l'Olympique Lyonnais, suite au passage de Michele Kang devant la DNCG pour présenter son plan de reprise du club rhodanien. Pour John Textor, il est clair que Michele Kang a volontairement sali son image pour parvenir à ses fins, à savoir reprendre l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires américain prétend même que Michele Kang avait fait la même chose lorsqu'elle avait procédé à l'acquisition du Washington Spirit, son club de football féminin aux Etats-Unis. Mais, celui qui a racheté l'OL à Jean-Michel Aulas voit également l'ombre de Michael Gerlinger dans toute la série d'événements intervenus ces derniers mois. L'occasion pour John Textor de rappeler que l'actuel directeur général de Lyon avait mis en place les précédentes stratégies de l'Olympique Lyonnais, les mêmes qu'il critique désormais.

Textor pointe du doigt le rôle de Michael Gerlinger

« Notre système de transfert de joueurs et de financement des créances interentreprises n'est pas une création de l'ancienne équipe dirigeante que vous avez constamment dénigrée, mais a été développé sous l'égide de votre PDG actuel, M. Michael Gerlinger, qui a décrit et défendu ce modèle financier et sportif. Je me permets de demander comment le conseil d'administration a décidé de cibler et de diffamer l'« ancienne direction » pour un système si clairement préconisé par votre PDG actuel. Il semble que vous preniez simplement la présentation de Kang pour argent comptant », fait remarquer John Textor au sujet de l'ancien dirigeant du Bayern Munich qu'il a fait venir au sein du groupe Eagle en 2024.

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Pour John Textor, ce double jeu joué par Michael Gerlinger confirme que tout était fait pour lui savonner la planche. Après avoir cité plusieurs déclarations de l'actuel directeur général de l'Olympique Lyonnais au sujet du bien-fondé des décisions prises par Textor, l'homme d'affaires américain appelle le conseil d'administration d'Eagle Groupe à se pencher sur la situation actuelle et notamment sur les décisions de Michele Kang. « Le conseil d'administration devrait immédiatement reconsidérer la loyauté indéfectible dont il a fait preuve envers Mme Kang, notamment au point qu'elle instrumentalise le conseil et la société pour régler des comptes personnels », estime celui qui avait été surnommé le cow-boy.
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put...c'est clair, mais quelle glaire ce type....

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parle pour toi, j'en connais un tas que ca derangerais pas, restez un club sans un rond , a la rue si ca te plait tant mieux c'est pas le cas de tout le monde

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

vu que t'es incapable de fermer ta gueule et que ta vie, c'est rien lacher sur les forum, on va se mettre a ton niveau, a chacune de tes reponses, ce sera un "mange ta mère", comme ca quand t'en aura marre de la manger, ta mere, peut etre t'arreteras mdr

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

La jalousie est un vilain défaut Mr TEXTOR vous avez détruit l OL quand les gens compètent étaient aux commendes vous les empêchiez de bosser correctement , maintenant que l OL peut s en sortir vous crachez votre venin de salaud , vous n êtes plus le proprio , vous êtes juste une merde fermez la maintenant !

L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

Pour moi faut pas qu'il parte Niakhaté. Faut capitaliser sur lui car depuis qu'il a trouvé son rythme de croisière c'est quand même pas dégeu ...

Lol Pret A Faire Signer Un Defenseur Suedois A 65me

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