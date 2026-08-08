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Rennes : Un titulaire de Haise dragué dans le Golfe

Rennes08 août , 16:30
parCorentin Facy
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Titulaire important de Franck Haise depuis son arrivée au club l’hiver dernier, Mousa Al Tamari n’est pas certain de rester à Rennes. L’ailier jordanien est courtisé alors que son contrat expire dans deux ans.
Pas forcément titulaire dans l’esprit des observateurs du Stade Rennais en début de saison dernière, Mousa Al Tamari a finalement gagné sa place. Que ce soit avec Habib Beye puis avec Franck Haise, l’ancien ailier de Montpellier a disposé d’un temps de jeu conséquent. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant jordanien a apporté énormément de profondeur au jeu breton. Franck Haise l’apprécie, d’autant qu’il peut jouer ailier, milieu excentré et piston. Mais l’aventure de Mousa Al Tamari au Stade Rennais touche peut-être à sa fin.
Et pour cause, l’insider @Jonathan35001, spécialisé dans l’actualité du club breton, nous apprend que le joueur passé par Montpellier a été approché par un club du Golfe au cours des dernières heures. Il n’y a pas davantage d’informations sur le dossier pour le moment, mais au vu de la situation contractuelle d’Al Tamari, chaque offre sera étudiée. Et pour cause, le Jordanien est sous contrat avec Rennes encore deux ans, soit jusqu’en juin 2028. A ce stade, aucune négociation n’a débuté pour une éventuelle prolongation de contrat.

Un départ à l'étude pour Al Tamari ?

On peut donc légitimement penser que si un club du Golfe soumet une belle offre de transfert à Rennes et un beau contrat à Mousa Al Tamari, un départ sera envisageable. Sur ce poste d’ailier, le pensionnaire du Roazhon Park s’est renforcé avec la signature d'Eliezer Mayenda en provenance de Sunderland pour 22 millions d’euros, justement afin de combler le manque de vitesse et de profondeur des attaquants rennais. Nul doute que dans l’esprit de Franck Haise, l’Espagnol ne venait pas pour remplacer Mousa Al Tamari mais plutôt pour offrir une solution de plus dans ce registre. On peut donc penser que si l’ancien Montpelliérain venait à partir, il sera numériquement remplacé d’ici la fin du mercato.

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ouf si Santi le dit. on est sauvé

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

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"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

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si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

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Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

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