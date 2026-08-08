Rennes : Un titulaire de Haise dragué dans le Golfe

Titulaire important de Franck Haise depuis son arrivée au club l’hiver dernier, Mousa Al Tamari n’est pas certain de rester à Rennes. L’ailier jordanien est courtisé alors que son contrat expire dans deux ans.

Pas forcément titulaire dans l’esprit des observateurs du Stade Rennais en début de saison dernière, Mousa Al Tamari a finalement gagné sa place. Que ce soit avec Habib Beye puis avec Franck Haise, l’ancien ailier de Montpellier a disposé d’un temps de jeu conséquent. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 , l’attaquant jordanien a apporté énormément de profondeur au jeu breton. Franck Haise l’apprécie, d’autant qu’il peut jouer ailier, milieu excentré et piston. Mais l’aventure de Mousa Al Tamari au Stade Rennais touche peut-être à sa fin.

Et pour cause, l’insider @Jonathan35001, spécialisé dans l’actualité du club breton, nous apprend que le joueur passé par Montpellier a été approché par un club du Golfe au cours des dernières heures. Il n’y a pas davantage d’informations sur le dossier pour le moment, mais au vu de la situation contractuelle d’Al Tamari, chaque offre sera étudiée. Et pour cause, le Jordanien est sous contrat avec Rennes encore deux ans, soit jusqu’en juin 2028. A ce stade, aucune négociation n’a débuté pour une éventuelle prolongation de contrat.

Un départ à l'étude pour Al Tamari ?