OL-Sparta menacé, un dispositif énorme mis en place

Mardi soir prochain, l'OL recevra le Sparta Prague pour le compte du 3e tour préliminaire retour de la Ligue des champions. Le Groupama Stadium donnera de la voix et sera surveillé de près par les autorités.

L' Olympique Lyonnais devra renverser la situation face au Sparta Prague mardi soir prochain pour décrocher son billet pour les barrages de la Ligue des champions. Les Gones se sont inclinés lors du match aller en République tchèque et seront donc attendus au tournant par leurs supporters. Le Groupama Stadium devrait donner de la voix pour pousser les Lyonnais vers la qualification. Les autorités auront également un œil particulièrement attentif sur ce qui se passera autour de cette rencontre européenne.

Un Groupama Stadium sous haute tension

Selon des informations rapportées par Olympique et Lyonnais, la préfecture a en effet autorisé l'utilisation de brouilleurs destinés à rendre inopérante l'utilisation d'aéronefs ou de drones susceptibles de présenter une menace autour de l'enceinte lyonnaise. À noter que cette mesure sera mise en place entre 18 heures et minuit, dans une zone délimitée à 900 mètres autour du Groupama Stadium.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel dispositif est déployé. Il avait également été mis en place en marge du quart de finale aller de Ligue Europa en avril 2025 entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United. Tout le monde espère désormais que la soirée de mardi se déroulera dans les meilleures conditions, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Des supporters du Sparta Prague devraient être présents dans les tribunes du Groupama Stadium pour encourager leur équipe, qui possède un court avantage d'un but avant son déplacement dans le Rhône.

L'enjeu sportif sera immense pour l'OL, qui n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut poursuivre son aventure européenne et accéder au prochain tour de qualification en Ligue des champions.